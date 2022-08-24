星野集團都市飯店OMO再加一！全新「OMO7横濱」將進駐浪漫港都

【撰文:Shinon/ 窩日本】

以度假村聞名的星野集團，他們的都市飯店品牌OMO相信大家也不陌生了。我們早前也為大家介紹了好幾所OMO系列的飯店，每家都有著高品質卻不貴的價格，非常適合小資族來嘗試。而這次他們將要在2026年春天登陸關東人氣觀光聖地横濱(來這裡看橫濱一日遊景點推薦)，馬上來了解這家「OMO7横濱」有什麼特別的地方吧！

OMO飯店系列

OMO是由日本高級酒店連鎖集團星野リゾート(星野集團)所營運的新型都市觀光旅館品牌，以「只是睡覺可不會完結，提升旅行情緒的都市飯店」為概念，目前共有11家飯店已經開幕，位於日本全國不同都市，讓旅客可享受到都市觀光的樂趣。

作為港口城市的橫濱，除了近年興建了很多高樓大廈，也保留了很多洋風的古典舊建築。

這次星野OMO7横濱飯店就會作為「横濱市舊市廳舍街區活用事業」的一環，把由日本建築大師村野藤吾所設計的8層樓高舊市廳舍行政大樓改建，讓充滿歷史文化價值的建築能夠繼承與再生，活用其充滿特徵的外觀，轉變成飯店與商業設施。

OMO7横濱飯店會位於「野毛・伊勢佐木町」，可利用JR「關内」車站前往。這個地區對於很多旅客來說可能有點陌生，但其實就位於櫻木町與中華街之間，也與馬車道一帶併鄰，要前往橫濱港未來(みなとみらい)的景點十分方便，而且區內以居酒屋等酒場聞名，可以享受熱鬧的夜生活。

許多人會問OMO系列飯店名稱中的數字代表什麼意思？其實數字代表飯店的規格，數字越大表示規格越高，因此OMO7表示最豐富，提供最多服務及設施。

OMO7横濱預期會有280家客房，設有咖啡廳及餐廳提供自助餐形式的早餐以及結合當地特色的美食。另外，還有設置周邊地圖的共用休憩空間「OMO BASE」，成為住客安排行程或是觀光後休息的好地方。

除此之外，OMO最大特色之一的周邊導覽團「 OMO Ranger」會帶住客遊覽飯店附近不為人知的景點，來一場橫濱深度遊。

上文提到的「横濱市舊市廳舍街區活用事業」計畫，除了OMO7橫濱飯店，還會建設名為「Live Viewing Arena」(ライブビューイングアリーナ)的大型活動觀賞設施。約3,000平方米的會場內設置充滿魄力的屏幕與高性能音響設備，可以在這裡欣賞運動賽事的直播，還可享受音樂或美食等，成為全新娛樂體驗場所。

在設施外也會有不少店鋪，可以預期這裡將會成為橫濱新觀光熱點。選擇入住OMO7横濱飯店，好好遊覽這個都市吧！

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