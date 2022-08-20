「日本溫泉100選」連續十多年蟬聯第一名的是？ 人氣溫泉Top6-10報你知

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

延續上集，本文將介紹「日本溫泉100選」人氣溫泉的六到十名。

第六名: 北海道 登別温泉

前年排名：No.9

登別市位於北海道的南西部，可以從新千歳空港乘搭機場號列車，再轉乘北斗號及鈴蘭號列車到達。當地最有名的觀光地就是登別溫泉，那裡有一個名為「地獄谷」的火山口遺跡，直徑大約450米的地方寸草不生，又噴著白煙，瀰漫著強烈硫磺味，就像身處於地獄之中而得名，是入選北海道遺產的知名景點。

從地獄谷而來的泉水擁有多達11種不同礦物質，對神經痛、肌肉痛、關節痛、慢性皮膚病等等都有功效，所以作為療養地也很受歡迎，很多日本人會去住上一陣子進行溫泉療法。

圖片來源 : photo-ac.com/
圖片來源 : photo-ac.com/

第七名: 兵庫縣 有馬溫泉

前年排名：No.4

有馬溫泉是日本最古老的溫泉之一，是關西地區廣受好評的溫泉勝地之一，這裡更是戰國武將豐臣秀吉所深愛的溫泉地，因此廣為人知。

有馬溫泉的泉水是從地面湧出的自然溫泉，在這裡可以享受含有豐富鐵質的「金泉」，和無色透明的含鐳溫泉「銀泉」兩種。

第八名: 鹿兒島縣 指宿溫泉

前年排名：No.5

到九州想泡湯來到鹿兒島就對了！鹿兒島的溫泉鄉眾多，以三大代表性溫泉鄉最為知名：指宿溫泉、霧島溫泉與妙見溫泉。其中指宿溫泉拿下百大溫泉第五名，以躺在砂中的「天然砂蒸溫泉」遠近馳名，將溫暖的沙子蓋滿全身、大量排汗，再加上泉質內含有天然保濕成分「偏矽酸」，因此備受女性喜愛。

https://www.ibusuki.or.jp/spa/sunamushi/sayuri/
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第九名: 大分縣 由布院温泉

前年排名：No.10

由布院(又或是湯布院)都是位於大分縣中部，這裡被高山包圍，可以看到美麗的田園風景，有著寧靜安逸的氛圍。

而這裡最有名的就是金鱗湖了！因為1884年儒家學者毛利空桑在這裡看到夕陽照射反射在湖上映出像魚鱗的金色光影，所以得了「金鱗湖」之名。金鱗湖的池底有溫泉水湧出，因此水溫較高，在早晨清涼的天氣下湖面容易產生霧氣，形成像仙境一樣如夢似幻的景色，如果在秋天有紅葉襯托更是漂亮。

由布院溫泉源泉數在日本全國排第二，而湧出量是全國第三多，以鹼性單純溫泉為主，保溫、保濕效果良好，不只能恢復疲累，也對美肌有功效，所以這裡也是日本OL票選第一名的旅遊勝地！

圖片來源 : photo-ac.com/

第十名: 石川縣 和倉温泉

前年排名：No.12

和倉溫泉是有著1200年歷史的古老溫泉，溫泉最初從「湯之谷」湧出，後來隨著地殼移動而轉移到海中。因為是海之溫泉而有豐富的泉水量，而且帶有80度的高溫並富含鹽分，有著殺菌、保濕及美肌效果，能療癒傷口及皮膚病。在1880年於德國舉行的萬國礦泉博覽會中更得到「世界三等礦泉」的榮譽。

和倉溫泉街上可找到很多足湯、手湯供遊人休息，在湯元廣場還有源泉湧出，你可以放下雞蛋自製溫泉蛋，不需加鹽也會帶有淡淡的鹹味，展現了高鹽分的和倉溫泉的特色。

圖片來源 : photo-ac.com/

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溫泉 北海道 鹿兒島

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