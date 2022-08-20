「日本溫泉100選」連續十多年蟬聯第一名的是？ 人氣溫泉Top1-5 排名指標推薦

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

到日本旅遊安排的行程想必一定都有泡溫泉♨但因為日本各地有太多有特色的溫泉勝地，因此一份可靠的溫泉排名做為溫泉推薦時的參考有其必要。

為此，日本觀光經濟新聞社找來旅行社員工、旅行專家等多達2萬多人參與「日本溫泉100選」投票。我們將詳細介紹第一名到第十名，希望能讓大家在琳瑯滿目的溫泉推薦中更容易找到適合自己的特色溫泉。

第一名: 群馬縣 草津溫泉

前年排名：No.1

草津溫泉是日本三大溫泉之一，從第17屆開始已連續十多年榮獲日本第一、穩坐第一名寶座。相較於九州的湯布院被稱為溫泉界西之橫綱，草津則以東之橫綱而聞名。

因草津溫泉自然湧出量為日本第一，泉質為強酸性具有很強的殺菌力，加上從江戶時代便有的獨特入浴法「時間湯」、「湯揉」等廣為人知，因此受到世界各地遊客喜愛。此外周邊還有以「湯田」為中心的溫泉街，是個適合旅遊散心的溫泉勝地。

草津溫泉已連續十多年獲選日本溫泉第一名

第二名: 岐阜縣 下呂溫泉

前年排名：No.3

日本三大名泉的「下呂溫泉」今年晉升至第二名寶座。下呂溫泉位在岐阜縣飛驒高山地區的溫泉鄉，周圍被大自然圍繞，一邊泡湯還能洗滌身心靈。下呂溫泉又有「美人湯」的美譽，泉水雖然無色無味，觸感卻十分滑潤。

除了可享受溫泉之外，也能品嘗到飛驒高山的名牌牛“飛驒牛”的各式料理，是下呂溫泉的獨特魅力之處。

第三名: 別府八湯

前年排名：No.2

別府八湯指的是別府、浜脇、鉄輪等別府市內8座溫泉的總稱，這些溫泉皆是各自獨立發展的溫泉地，最古老的溫泉甚至可追溯至8世紀初。八湯的溫泉雖在同一個市內，但各有各的特色，泉質不同、入浴形態也不同，再加上周邊的豐富景致，一次可以體驗到多種溫泉的樂趣。

地理位置上也非常接近JR別府車站，因此交通非常便利，可以在當地住上一晚，也可以選擇當天往返。當地還有超過一百個的共同湯，大多可以用100日幣左右就能進去泡溫泉，可以享受各種不同泉質的樂趣。

第四名: 愛媛縣 道後溫泉

前年排名：No.6

道後溫泉為日本三大古湯之一，擁有三千年歷史，也是首座日本指定為國家重要財產的公共澡堂。

道後溫泉本館曾經在1894年重建，至今仍保持當時的木造三層建築的樣貌，神隱少女中出現的湯屋場景，正是以此設計。日本大文豪夏目漱石在小說少爺中屢次提到的溫泉，也是道後溫泉。本館二樓的「坊つちゃん間」（少爺間）更是文豪曾經下榻過的房間，現在已經規劃成紀念館供遊客參觀。

https://www.dogo.or.jp/pc/about/index.php

第五名: 神奈川縣 箱根温泉

前年排名：No.7

箱根温泉是東京近郊人氣旅遊景點，從箱根火山麓到山腹都是溫泉街。這裡有稱為「箱根七湯」的7個溫泉，每個都有其特色，箱根湯本溫泉是當中歷史最悠久的，也位在當地的玄關口與最大的溫泉街，在箱根登山鐵道箱根湯本車站下車便到，另外還有塔之澤溫泉、宮之下溫泉、堂島溫泉、底倉溫泉、木賀溫泉及蘆之湯溫泉。

圖片來源 : photo-ac.com/

箱根温泉有很多觀光景點，例如以湖上鳥居聞名的箱根神社，在周邊也可搭乘海盜觀光船欣賞美麗自然景色。又可乘纜車到大涌谷看看壯觀的活火山，或是到訪箱根玻璃之森美術館、雕刻之森美術館等博物館及美術館吸收文化知識，是個適合花上一兩天遊玩的地方。

請繼續看下篇6-10名的介紹喔~~

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