快訊

林智堅退選 管中閔被問「民進黨抹黑台大」他做一動作回應

誰准「工地」球場啟用釀禍 政院人士轟：竹市府負責

柬埔寨肉票事件駭人！媒體人再揭「活體器官價目表」胰臟最貴

台日交流再一波！臺北市參加弘前睡魔祭 宣傳「2023台灣燈會」

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
弘前市睡魔祭今年迎接300周年，現場遊行活動民眾熱情參與人聲鼎沸。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
弘前市睡魔祭今年迎接300周年，現場遊行活動民眾熱情參與人聲鼎沸。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨世界各國逐漸鬆綁國境管制，臺北市政府觀光傳播局繼日前參加日本東京的Taiwan Festa後，再赴日本青森縣弘前睡魔祭，宣傳「2023台灣燈會」，藉系列性推廣爭取日本市場復甦的旅客重回臺北。

臺北市政府觀光傳播局局長劉奕霆拜會日本青森縣弘前市櫻田宏市長，也邀請弘前市參與「2023台灣燈會」，並以象徵燈會的特色光源燈籠、搭配臺北特色珍珠奶茶服裝參與弘前睡魔祭遊行，吸引全場民眾目光。

▲臺北市政府觀光傳播局參加日本國家重要無形民俗文化財青森縣弘前睡魔祭及遊行活動，推廣2023臺灣燈會在台北。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲臺北市政府觀光傳播局參加日本國家重要無形民俗文化財青森縣弘前睡魔祭及遊行活動，推廣2023臺灣燈會在台北。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

作為國家重要無形民俗文化財的睡魔祭為日本東北三大祭典之一，每年7月底至8月初於青森縣的青森市、弘前市、黑石市、五所川原市等地各自舉辦睡魔祭，其中弘前市睡魔祭今年迎接300周年，每年吸引近160萬人次參觀，北市府遂藉此盛會舉辦臺北市觀光推廣活動。

為推廣「2023台灣燈會」，會場布置插畫家王餘羲及水墨藝術教授張柏舟帶領「速寫臺北」畫友共同創作的臺北主題燈籠，活動現場架構起一座耀眼發光的主題展區，並邀請日本民眾一同參與會發光的燈籠彩繪，巧妙結合遊行觀展民眾，現場發送造型特別的光源扇，並辦理有趣的民眾互動體驗，成功吸引日本民眾目光。

此次受邀參與弘前睡魔祭遊行慶典，劉奕霆身穿以臺北特色珍珠奶茶造型之服裝，手持大稻埕在地藝術家U&S Studio叔叔妹妹繪製大型臺北主題式燈籠，與現場揮扇的民眾相呼應呈現難得的趣味畫面，吸引路旁民眾開心合影留念，成為遊行隊伍中的焦點，更提前讓民眾感受「2023台灣燈會」的活動氛圍。

燈會是臺灣傳統民俗節慶的國際型慶典，「2023台灣燈會」更是疫情後臺灣首度登場的國際型觀光活動，誠摯邀請全球旅客明年2月來臺北參與，重新體驗前所未見的臺北魅力。希望透過北市府國內外大力推廣，讓全世界看見臺灣首都「臺北」的光榮魅力與多元創新價值，也期盼透過多樣化的推廣，讓世界認識臺北，迎接國際友人到臺北旅遊。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

燈會 觀光 奶茶

延伸閱讀

日本「吃的文化」／夏天吃鰻魚的傳統與「土用丑日」適合吃的食物

不吃養殖的！日本「天然」鯛魚燒一度瀕危 內行嘗過直呼：真的有差

日本內閣改組 預料將不影響央行寬鬆政策

基隆中元祭今迎斗燈遶境 重頭戲放水燈遊行明晚登場

相關新聞

日本「吃的文化」／夏天吃鰻魚的傳統與「土用丑日」適合吃的食物

如果你和《名偵探柯南》中的元太一樣喜歡吃鰻魚，那麼你應該多少聽過關於日本夏天吃鰻魚的傳統，及「土用丑日」這個日子。 土用丑日，其實全稱為「土用之丑之日（土用の丑の日）」，主要可以拆分為「土用

整座山林都是我的度假別墅！千葉縣「秘境豪華露營」帶來超寬廣私人空間

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】占地超浮誇的豪華露營「THE LAKOTAN GLAMPING & RESORTS」在2022年7月下旬開幕，境內只有2棟秘境Villa，主打每組住客都能「獨佔1,000

宛如走進電影的自然秘境～朝聖秋田能量景點「根古波離岩」

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】秋田縣馬場目川上游被稱為「白楊杉流域」，以巨大岩石搭配潺潺溪流的美景聞名。就像是電影或動漫中會出現的場景般，矗立在這裡的「根古波離岩(NEKOBARI岩)」高達6公尺，巨

最低1晚4500日幣就可入住！星野集團青年旅館品牌「BEB5 沖繩瀨良垣」全新登場

星野集團旗下的青年旅館平價品牌登陸沖繩囉~跟著小編一起來看看「BEB5 沖繩瀨良垣」有甚麼特別的吧~

百萬遊客朝聖！日本三大煙火「長岡祭大型煙火大會」預計8月璀璨登場

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】每年固定在8／2～8／3登場的「長岡祭大型煙火大會」是日本三大煙火大會之一，也是新潟縣夏季最盛大的活動，往年能吸引百萬遊客到訪朝聖！隨疫情走向趨緩，已連續2年停辦的煙火大

IG風格滿滿！ 台場新開幕唐吉訶德副品牌「閃亮亮DONKI」 針對Z世代客群推薦必買商品

唐吉訶德」一直是觀光客購買伴手禮、藥妝的好所在。近期唐吉訶德以Z世代客層為目標，推出副牌「閃亮亮DONKI」(キラキラドンキ)，從店內裝潢和商品都和本店風格有很大的不同！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。