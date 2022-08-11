日本「吃的文化」／夏天吃鰻魚的傳統與「土用丑日」適合吃的食物

如果你和《名偵探柯南》中的元太一樣喜歡吃鰻魚，那麼你應該多少聽過關於日本夏天吃鰻魚的傳統，及「土用丑日」這個日子。

土用丑日，其實全稱為「土用之丑之日（土用の丑の日）」，主要可以拆分為「土用之日」及「丑之日」。土用之日主要是指二十四節氣中，在立春、立夏、立秋、立冬前前18天左右期間的日子。其中的「土」則是金木水火土之五行中的土。丑之日，是指以十二干支計算的丑（牛）之日。因而所謂的「土用之丑之日」，即為立春、立夏、立秋、立冬前前18天左右期間的丑之日。而一般夏天的土用之丑之日，則會直接稱為「土用丑日」，且通常立夏到立秋之間的土用丑日會有兩天。

在無論是衛生條件還是食物冷藏保存技術尚不先進的古代，夏天總是病菌滋生容易生病的時節。而古往今來，鰻魚被認為是營養價值較高的食材，因此在這容易生病的季節中，理所當然應該要吃鰻魚來強身健體。雖然說夏天吃鰻魚可說是日本傳統民間習慣，但關於一定要在土用丑日吃鰻魚這件事的由來，還是有很多很多不同的說法。其中最為人所知的，是學者平賀源內的故事。

事情是這樣的，江戶時代（1603-1868 年）時的學者平賀源內，有一天被當地一家賣鰻魚的老闆找來，訴苦說夏天由於客人都不想要靠近很熱的烤爐，烤鰻魚很難賣不知道該怎麼辦。結果平賀就建議他在店門口貼上「今天是丑之日」，因為日本有在春天的土用之丑之日要吃「い」的食物，夏天的的土用之丑之日則是「う」秋天的土用之丑之日是「た」，冬天則是「ひ」開頭的食物的習俗，而鰻魚的日文正是「うなぎ」，正好是夏天土用丑日適合吃的食物。所以店家在平賀的提點下便照做，於是就「爆紅」啦！其他店家看到之後，自然也跟風起來，於是也就造就了土用丑日吃鰻魚的習俗。

說起吃鰻魚的好去處，在東京周邊埼玉的浦和、川越、深谷，千葉的成田，靜岡的濱松等，都可說是日本鰻魚名所。常見的蒲燒鰻魚，真的是讓人垂涎欲滴日本經典美食吶。

說起日本夏天的意象很熱鬧，其中當然少不了乘涼、煙火大會之類的。日本夏天乘涼的場景中，最為人津津樂道的莫過於日本傳統建築中常出現簷廊緣側，當然還有一樣能保持涼爽的榻榻米。雖說夏天吃鰻魚能補充營養，不過若要說消暑納涼的話，各式各樣的冷麵和流水素麵，可說是日本夏季美食的主角之一。除此之外，日本人夏天非常喜歡做冷泡茶，其中包括以傳統茶葉做的冷泡茶、沒有咖啡因卻格外香醇的麥茶，還有一些水果冰茶等，都是不少日本家庭夏天冰箱必備選項。

如果你想要在家裡過個有些日本味的夏天，即便沒辦法從日本訂新鮮鰻魚送到你所在的國家，不過還是有不少日本廠商提供一些不錯的商品，可讓身在海外的你享受日本夏日滋味。像是以高湯出名的茅乃舍，有提供特別的鰻魚飯真空包裝組合，或是可以選擇一些繽紛的素麵來搭配新鮮蔬果享用。如果喜歡無咖啡因的茶品，煎焙大麥茶會是不錯的選擇。但若沒在意是否有無咖啡因的話，那推薦給你這款日式煎茶與羊羹的組合。

除了吃的之外，像是日式扇子及隨身電風扇，也是在日本夏天必備的ICON哦！

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