整座山林都是我的度假別墅！千葉縣「秘境豪華露營」帶來超寬廣私人空間
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】占地超浮誇的豪華露營「THE LAKOTAN GLAMPING & RESORTS」在2022年7月下旬開幕，境內只有2棟秘境Villa，主打每組住客都能「獨佔1,000平方公尺以上私人庭園」！
宛如世外桃源般的環境，其實距離東京車程只要90分鐘，能夠享受露天浴池、在大自然中品味集結房總半島食材的豪華BBQ等，4人同住1泊2食，每人35,640日圓起。
2棟設施當中，1棟開放接待寵物一起入住，適合喜歡帶著毛小孩一起旅行的遊客筆記。想要兼具悠閒度假與觀光行程，則能參加營區推薦的在地特色活動，例如挑戰千葉當地傳統的竹筏上釣花枝、或是DIY玻璃吊飾等，活動需額外收費，報名與詳細資訊可見官網公告。
千葉縣 THE LAKOTAN GLAMPING & RESORTS
交通：東京出發自駕約90分鐘；或從東京站八重洲口搭乘小湊鐵道巴士至「大多喜」站下，營區可提供接駁服務（事前預約）。
地址：千葉縣夷隅郡大多喜町平澤1616-2
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