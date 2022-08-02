宛如走進電影的自然秘境～朝聖秋田能量景點「根古波離岩」
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】秋田縣馬場目川上游被稱為「白楊杉流域」，以巨大岩石搭配潺潺溪流的美景聞名。就像是電影或動漫中會出現的場景般，矗立在這裡的「根古波離岩(NEKOBARI岩)」高達6公尺，巨岩上方樹根盤結，宛如一座迷你版森林。
根古波離岩的命名源自蔓延的樹根，讓人感受大自然的堅韌生命力，這裡被當地視為秘境能量景點，愛自然的旅人下次就去朝聖！
秋田縣 根古波離岩
交通：自駕於「五城目八郎潟IC」下，沿著15號縣道前進，車程約35分鐘。
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