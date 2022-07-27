睜眼就見富士山！山梨豪華露營杓子山Gateway Camp翻新登場

伴隨營區擴增住宿空間，能獨佔富士山美景的「天空之湯」等設施也一齊開幕。 圖：ブッキングリゾート／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】主打睜開眼就能看見富士山的豪華營區「杓子山Gateway Camp」開幕邁入3週年，2021年成為日劇《打扮的戀愛是有理由的》（着飾る恋には理由があって）的拍攝地後，讓原本就經常客滿的營區，訂房變得更是搶手！

有鑑於此，今年夏季境內擴增4棟豪華套房星空帳、包場制露天浴池與桑拿房等設施，於7／16翻新開幕。

▲「豪華套房星空帳」同樣坐落於自然當中，後方有山林環繞，前方則是開闊富士山美景。 圖：ブッキングリゾート／來源

新設置的「豪華套房星空帳」擁有獨立木造露台、悠閒吊床、能欣賞美景又不怕日曬風雨的用餐區等。而且住客不用額外加價，就可以直接享受新的包場制露天浴池「天空之湯」。4人同住1泊2食，每人26,455日圓起。不含餐則為每人15,675日圓起。

▲從桑拿房內同樣能欣賞富士山美景！ 圖：ブッキングリゾート／來源

▲「豪華套房星空帳」根據房型不同，可供2～4人同住。 圖：ブッキングリゾート／來源

若是入住營區常態的星空帳，則為1泊2食每人24,530日圓起；不含餐每人13,750日圓起。無論是選擇1泊2食，或是不含餐的純住宿方案，都開放住客自己攜帶食材來加菜！自營區出發車程約10分鐘，就有超市可採買物品，交通相當方便。

山梨縣 杓子山Gateway Camp

交通：搭乘富士急行至「富士山」站或「河口湖」站，轉乘計程車約20～30分；自駕經中央高速公路至「富士吉田・西桂」smart IC下，車程約15分鐘。

地址：山梨縣富士吉田市大明見古屋敷4101

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