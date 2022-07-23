百萬遊客朝聖！日本三大煙火「長岡祭大型煙火大會」預計8月璀璨登場

「長岡祭大型煙火大會」能欣賞許多特色煙火，當中最知名的「浴火鳳凰」無論施放規模或絢麗色彩都讓人目不轉睛。 圖：新潟県観光協会／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】每年固定在8／2～8／3登場的「長岡祭大型煙火大會」是日本三大煙火大會之一，也是新潟縣夏季最盛大的活動，往年能吸引百萬遊客到訪朝聖！隨疫情走向趨緩，已連續2年停辦的煙火大會，今年預計重新舉辦。

▲「正三尺玉」打上2公里的高空後瞬間綻放，美景相當迷人。 圖：新潟県観光協会／來源

活動起源自1946年，是為了慰藉二戰亡靈所舉辦，也象徵祈求復興及和平。煙火施放時間約110分鐘，佈滿天際、展現如不死鳥光芒般的「浴火鳳凰」與綻放直徑約650公尺的「正三尺玉」，2款煙火都是必看必拍亮點！

新潟縣 長岡祭大型煙火大會

交通：JR長岡站徒步約30分鐘，或搭乘臨時接駁公車前往。

期間：2022／8／2～8／3

※配合防疫，今年取消免費觀賞區。

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