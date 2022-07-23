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最低1晚4500日幣就可入住！星野集團青年旅館品牌「BEB5 沖繩瀨良垣」全新登場

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

你是29歲以下的青年嗎？恭喜你有福囉！到日本沖繩旅遊時，可以用超值優惠入住星野集團全新旅館「BEB5 沖繩瀨良垣(okinawa-seragaki)」。如果你已經超過29歲，還是非常推薦星野旗下的這個平價品牌喔~跟著小編一起來看看「BEB5 沖繩瀨良垣」有甚麼特別的吧~

「BEB」是星野集團旗下的青年旅館品牌，以「自由為本的青年旅館」為概念，結合年輕族群的旅遊需求，提供不受時間與框架限制的旅行樂趣。

今年7月1日BEB將在沖繩開幕全新的「星野集團 BEB5 沖繩瀨良垣」，這是繼「BEB5 輕井澤」與「BEB5 土浦」後的第3間「BEB」系列旅館，特別選在沖繩本島的渡假勝地「瀨良垣(serakagi)」，希望來到這住宿的旅客都能輕鬆、悠閒地享受美好時光！

BEB5沖繩瀨良垣一共有7種房型，一般套房、三人房、愛犬房、無障礙房型等，可入住一至五人。

每個房型都有配置廚房和洗衣房，屬於公寓式住宅的旅館。如果喜歡日本超市的美食，也很適合買回旅館自己下廚享用～每天玩累了回到旅館就像回到家一般的舒適自在。

這裡最特別的賣點就是24小時的開放公共空間「TAMARIBA」，提供桌遊、書籍、各種舒適的座位區，讓你盡情享受旅館設施。

另外也能在TAMARIBA的咖啡廳以1,300日幣(未稅)享用美味的早餐，早餐有「帕里尼」和「BEB披薩」兩種方案選擇，吃飽後再出門上路開啟一天的行程吧！

說到沖繩怎麼能少了玩水呢～BEB5沖繩瀨良垣館內還有一座無邊際游泳池，周圍設置了涼亭和躺椅，讓你和旅伴們盡情享受海島的度假氛圍，玩累了直接走回房間就能休息，非常愜意！

✨29歲以下限定！青年住宿優惠方案來囉

只要你在入住時全員的年齡在29歲(含)以下，就可享有一晚一房18,000日幣的住宿方案(價格含稅、不含餐食)，若4人1室時1個人只要4,500日幣！而且不分淡旺季都是相同價格！數量有限，有機會來沖繩度假值得入住體驗～

BEB5 沖繩瀨良垣

沖繩縣國頭郡恩納村瀨良垣1860 -4

費用：2人1室時1晚9,000日幣起/人 (含稅、不含餐點)

圖片來源:官方網站 : https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5okinawaseragaki/

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沖繩 旅館 早餐

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