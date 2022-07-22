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IG風格滿滿！ 台場新開幕唐吉訶德副品牌「閃亮亮DONKI」 針對Z世代客群推薦必買商品

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Anita / 窩日本】

食品、衣服、雜貨、電器、百萬名錶，什麼都賣什麼都不奇怪的日本綜合型百貨「驚安的殿堂 唐吉訶德」一直是觀光客購買伴手禮、藥妝的好所在。近期唐吉訶德以Z世代客層為目標，推出副牌「閃亮亮DONKI」(キラキラドンキ)，從店內裝潢和商品都和本店風格有很大的不同！

IG風格滿滿的店舖

開設在台場DIVER CITY二樓的「閃亮亮DONKI」，以白色為基底搭配螢光粉紅、黃、藍色仿佛美妝店的外觀，讓人一眼看去不會發現它是唐吉訶德。但實際進入店內逛的的時候，就會發現仍保留了品牌手寫POP價格標籤、商品陳設稍亂但能享受自己找東西樂趣的風格。

閃亮亮DONKI的目標客層是所謂Z世代10代～20代的年輕族群，因此他們僱用的店員也都很年輕，進貨方式更是特別，除了參考IG上的流行物，同時也會在SNS社群軟體詢問年輕人對該商品的意見，受到好評的才會引進。

販賣的商品主要以中日韓美妝、進口零食為主。店家採用的商業模式是將商品設定在「低單價」以吸引顧客「多購買」，畢竟年輕人的零用錢可能沒這麼多，但是在這裡可以享受購買豐富品項的樂趣。

另一個很大的不同是店裡有輕食區，販售格子鬆餅和美酢飲料。多口味的鬆餅以及像冰淇淋的外型，不管是食物或飲料都瞄準了年輕人愛拍照打卡的心態去設計。

閃亮亮銷售排行

想知道日本年輕人在流行什麼，買什麼能在IG上造成話題嗎？跟著這樣買就對了！

零食類第3名-地球軟糖（地球グミ）

產自歐洲的地球造型軟糖，咬開後裡面的紅色莓果餡料會爆漿，這款軟糖在YOUTUBE和抖音上造成熱門話題，日本的任何商店幾乎一上架就銷售一空。

零食類第2名-NERDS ROPE CANDY

一整條的軟糖但上面串滿了碎果，造型奇特就已經夠吸引目光了，吃的時候會發出清脆的咔滋聲，很多人特地買來拍攝ASMR用。

零食類第1名- FRUITY GUMMY

和地球軟糖有異曲同工之妙，有著水果般的外型，內含爆漿果汁。這款糖果原本是做來專門出口用的，2022年4月才開始在日本銷售。

化妝品類第3名-韓國TIRTIR氣墊粉底（ティルティル マスクフィットレッドクッション）

遮瑕力超優，同時又有SPF40 PA＋＋防曬功能，只要這一塊就能呈現韓國女孩透明白晳美肌。

化妝品類第2名-豆乳眼霜(なめらか本舗 リンクルアイクリーム)

日本的平價保養品牌推出的眼霜，標榜使用豆乳發酵液、無添加化學成分，相較於其它牌子眼霜動輒數千，這款眼霜千圓有找對年輕人來說非常有吸引力。

化妝品類第1名-CICA&CARE盒裝面膜(シカ カプセルマスク)

來自韓國的人氣保養品牌，小盒包裝的面膜外出攜帶也很方面。閃亮亮DONKI以拆裝的分式一小盒一小盒的賣，將單價變低以增加顧客購買率。

閃亮亮DONKI（キラキラドンキ）

地址：東京都江東区青海1-1-10 DIVER CITY 2階

營業時間：（平日）11:00～20:00 （周末例假日）10:00～21:00

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軟糖 IG 鬆餅

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