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巨大桃子在水裡飄？！日本岡山超夯打卡景點報你知

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下趟到訪桃太郎的故鄉岡山縣，別錯過來體驗粉嫩可愛的桃子船。　圖：岡山県観光連盟／來源
下趟到訪桃太郎的故鄉岡山縣，別錯過來體驗粉嫩可愛的桃子船。　圖：岡山県観光連盟／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】還記得從桃子裡誕生的桃太郎嗎？其實岡山縣正是桃太郎的故鄉，因此當地的旭川也推出「桃子船」體驗。漂浮在旭川上的桃子船重現了童話中巨大桃子順流而下場景，是岡山近年不可錯過的打卡景點！

▲踩著桃子船前進，沿途可欣賞岡山城、岡山後樂園等美景。　圖：岡山県観光連盟／來源
▲踩著桃子船前進，沿途可欣賞岡山城、岡山後樂園等美景。　圖：岡山県観光連盟／來源

名列日本100名城的「岡山城」為不等邊五角形，構造在日本古城當中相當稀有，因為黑色的外觀，也讓其被暱稱為「烏城」。目前城堡正在整修，預計2022年11月就會重新開放，以後就來體驗當當看桃太郎吧！

岡山縣 旭川桃子船

交通：JR岡山站搭乘路面電車至「城下」站下，徒步約10分鐘。

租借費：每艘1,600日圓，體驗時間20分鐘。

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