夏日消暑必喝！日本全家「皮卡丘鳳梨冰沙」新登場 還有機會獲得原創杯墊

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

熱浪來襲，每到夏天就想來點冰涼的飲料消暑解渴～

歡迎光臨！寶可夢咖啡店~

咦，不是啦！原來是日本的全家便利商店與超人氣手遊「寶可繽紛趣」合作，推出了夏日必喝的消暑飲品「皮卡丘鳳梨冰沙」囉，而且符合條件還會隨機贈送限定版原創小禮物喔～跟著窩日本一起飛日本看看是什麼吧～

日本的便利商店總是不會讓人失望，每次推出新產品都令人眼睛為之一亮！

今年夏天，日本全家特別與大小朋友都喜愛的人氣角色皮卡丘合作，推出冰涼消暑的鳳梨冰沙，酸酸甜甜的口感還嚐的到一顆顆美味的鳳梨果肉，好滿足。這也是日本全家「FRAPPE冰沙」自2014年推出以來，第一次推出的鳳梨口味冰沙。

冰沙以印有皮卡丘造型的透明杯包裝，上頭的皮卡丘穿著「寶可繽紛趣」遊戲中的咖啡廳員工服裝，模樣十分可愛。

上市第一波推出的是穿著紅色或藍色制服的皮卡丘，第二波則換成綠色制服的皮卡丘，三款的表情也有些許不同，快到日本全家買一杯，分享你拿到了哪一款造型吧！

全家便利商店寶可夢鳳梨冰沙

一次購買3杯鳳梨冰沙的話，還會隨機贈送寶可夢的原創周邊小禮物！

第一波推出皮卡丘、伊布、夢幻、木木梟，四種造型的原創寶可夢塑膠杯墊；第二波是皮卡丘、伊布、夢幻、卡比獸，四種造型的原創寶可夢便條紙。炎炎夏日來杯皮卡丘鳳梨冰沙，不僅美味好喝、造型療癒可愛，還有精美好禮等你來拿！今年夏天就要這樣幸福的度過～～

價格：320日幣

圖片來源: https://www.family.co.jp/company/news_releases/2022/20220617_01.html

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