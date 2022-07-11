梅雨下雨天一樣好玩！日本「雨天觀光」旅遊景點提案 掛上掃晴娘品味初夏的魅力

旅遊遇到下雨天，難免會讓人有些失望。畢竟晴天出遊有美麗的藍天作為背景，可以讓人毫無顧忌地放肆拍照跑跳，不過一旦下了雨，即便有想玩的心，卻難免需要顧忌一下弄濕自己或器材這件事。的確，雨天的旅遊相比晴天的確稍微綁手綁腳一些，但雨天的風景和浪漫氛圍，在晴天時絕對體驗不到的，尤其是日本初夏的梅雨季，更有著獨特的季節魅力。如果你還沒有品味過，這次不妨就先來看看我們的雨天出走提案吧。

說到雨天的風景，雨傘必定是少不了的元素之一。走在日本下雨的街上，觀察大家所使用的雨具是一件很有趣的事——因為你會發現，他們的雨具種類還真的是蠻多樣的，即便只是雨傘。儘管在便利商店販售的透明雨傘算是最常見的，然而卻有不少人會選擇有更可愛的花色設計的傘，畢竟現在有不少傘是晴雨兼用的，一方面可以體現個人時尚風格，一方面也比較能避免放置在公共傘架上時被他人誤拿。

日本傘的設計種類之多，在走進伊勢丹或是Lumine這樣的百貨公司時，必然能見識到，尤其是在5、6月即將迎來梅雨季的時節。如果更講求個性與獨特性，你甚至可以在美術館的紀念品販售處找到，如草間彌生的水玉設計款雨傘那樣的特別商品。有一把可愛的傘在手，搭配雨天獨有的景色，絕對能拍出非同一般的美照。

對於拍照者來說，或許撐傘就顯得有點累贅。這時若有一件時尚好穿的雨衣，也會是不錯的選擇，另外也不妨為自己的相機、手機、御朱印帳等小物找個防潑水的包包，甚至是相機雨衣等。

說起東京的雨天，或許你也會想到新海誠的作品，無論是以新宿御苑為舞台的《言葉之庭》，還是雨天場景多的《天氣之子》（以「掃晴娘」著名的氣象神社就是聖地之一），想必都詮釋了許多東京雨天的魅力。聖地巡訪的時候，若能和動畫中一樣正是雨天，不也更應景嗎？（笑）

前面正好提到新海誠的作品，不得不說，他的作品無疑是不少雨天詩意的完美詮釋，也讓雨天的東京旅遊變得更加有趣——尤其是《言葉之庭》中詮釋的新宿御苑，可說是初夏梅雨季節的浪漫代表。被梅雨洗過新綠景色格外翠綠，在小涼亭中帶上輕食小點，臥聽雨聲與寂寥的雨景，若有興致，帶上《萬葉集》也是另一種享受方式。

城市中的空山新雨，空氣一樣透著某種清新感，而讓城市中的庭園顯得格外詩意，若正巧能見到繡球花開，那就更對味了。說起雨季的美景，就不能不說到繡球花，花期正好是日本梅雨季節的它，彷彿是為連綿雨季而生，也是讓人容易陰鬱的雨季中的些許明媚。如果你也喜歡繡球花，那麼非常推薦你在某個下雨天時，來個簡單的繡球花散策。無論是繡球花名所不少的鐮倉，還是東京文京區的白山神社，都是雨天也可以簡單散策的景點。

雨天景色的另外一大魅力，非倒影莫屬。若你本身就是喜歡攝影的人，雨天攝影的魅力想必不聽我們說明也心知肚明。被淋濕的城市道路、路面積水，常常都是攝影人城市街拍時，能活用的「創作素材」，而入夜點燈後則能見到更加絢麗，氛圍更加奇幻的景緻。這邊我們直接跟你推薦如金澤的茶屋街那樣的老街，亦或是像新宿歌舞伎廳、涉谷那樣晚上多電子看板和霓虹燈的都會區——這些都能捕捉到專屬雨天夢幻美景的地方。

除了上面說到的城市庭園和雨天街景與夜景之外，在初夏雨季時的日本，越來越常能見到「雨傘之路」，日本國內比較著名的，包括輕井澤星野渡假村的「輕井澤Umbrella Sky」、埼玉嚕嚕米主題公園的「嚕嚕米和傘」。這也是梅雨季節來到日本旅遊非常值得體驗的景色之一。

雨天景色再美麗，你都對雨中漫步沒興趣？沒關係，想品味日本的雨又不想濕身，那麼有棚頂的商店街會是不錯的選擇——既能感受到雨天那獨特氤氳的空氣，聽到雨打棚頂的嘩啦聲，卻又不怕被雨淋的一身濕。在日本，這種有棚頂的復古商店街並不難找，東京淺草一帶、高圓寺、中野、武藏小山等地，京都的錦市場、札幌著名的狸小路商店街都是有棚頂的商店街。

當然，除了商店街之外，你也可以選擇找個能見到望見街景的咖啡店，找個靠窗的座位坐下來喝杯咖啡或茶，感受窗外的雨景，尤其是當你忽然遇到傾盆大雨時。在日本總是不缺咖啡店的，不管是連鎖如猿田彥咖啡，或是一些獨立的咖啡店。在東京、大阪這樣的大城市自然是不用說，即便在比較不熱鬧的地方小鎮中，一樣能找到不少非常有特色且氣氛佳的咖啡店。

「誰能體諒我有雨天？」孫燕姿的《雨天》唱的這一句，彷彿也是觀光地心聲——懂得雨天的旅遊方式，彷彿是對一個地方或是天氣的一種體諒，也是對一同出遊的旅伴的一種體貼——即便天候不佳，卻一樣能玩得開心，留下美好的記憶，才不失出遊的初心。這次，就透過跟你分享一些雨天日本觀光的提案，希望你在日本旅遊時即便遇到下雨天，也不會壞了興致。

延伸閱讀：寶可夢主題樂園2022年問世？日本環球影城「超級任天堂世界」後新動向

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」