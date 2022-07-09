日本時尚「Wpc雨傘 x 哆啦A夢」聯名合作，陪你度過惱人的梅雨季吧！
【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】
雨下個不停，心情也感到憂鬱煩惱嗎？以擅長製造實用與時尚感兼具的日本知名雨傘品牌「Wpc.」，宣布了與哆啦A夢的聯名合作，將哆啦A夢的百變樣貌、經典道具全部都躍上傘面，讓你在雨天裡也能有好心情。
仿佛乘坐時光機回到兒時，童心感十足透明雨傘
雨天在日本的街道上到處可以看到人們撐著透明傘，由於視線不會被遮蔽，天雨路滑時相對地安全。
這次的聯品推出了二款透明雨傘，一款是戴著竹蜻蜓的哆啦A夢正、背面頭部特寫，手把特地選用和他的鈴鐺相同的黃色。
另一款則是遠看像幾何學圖形，近看發現上面印著哆啦A夢的經典道具任意門、時光機、竹蜻蜓等等，撐傘等過馬路時，還可以數數道具數量打發時間。傘上繽紛的粉紅色、黃色、藍色、綠色等色彩，讓人在陰鬱的下雨天也能保持開朗的心情。
Wpc.的透明長傘特別加強了骨架的耐久性與強度，讓它不容易被折彎，使用壽命比一般的傘更長。
完全遮光傘防曬有一套
如果你習慣用折傘，這次推出了三款完全遮光隔熱傘，防UV、遮光率100%，每一款折傘都有附上一個收納包，包包上還掛著哆啦A夢的鈴噹呢！
三款傘的印花各有特色。如果你想要低調一點，可以選擇印花在內面的款式「ドラえもんインサイドプリント ミニ」，上面印滿了各種表情的哆啦A夢，手把也使用了「哆啦藍」色系，細節感滿滿！
另一款「ドラえもん 遮光クレヨン ミニ」是仿蠟筆畫的風格，仔細看傘上小小的圖案，印著有各種表情的哆啦A夢以及他的各式道具。
想要可愛又低調，選擇這把印滿愛心和小哆啦A夢的「遮光ドラえもんハート ミニ」款式就對了，絕對會令你甜美度爆增！
各位哆啦A夢的粉絲看了有沒有很心動呢？想要入手的話，除了可在東急HANDS、丸井百貨裡找到之外，Wpc.的官網也有販賣喔~
圖片來源: Wpc.官網
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