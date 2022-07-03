2022年夏季「青春18通票」快開賣囉！需要注意什麼? 北海道也可以使用嗎?

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【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本47個縣份各有特色，真想每個都去旅遊看看。想要來一趟跨縣市的旅行，不講時間不講體力，最講的是交通費，因為日本的交通費真不便宜，例如從東京到東北的仙台，只是兩小時新幹線車程就要一萬多日幣了。即使外國旅客可以買通票，JR的日本鐵路通票7天就要39,600日幣，也不是一項小數目。

如果你自問有的是時間，比起匆忙趕景點更享受四處周遊的過程，但又想省旅費的話，那麼就推薦你一款超級便宜的通票 – 青春18通票。

什麼是青春18通票？

「青春18旅遊通票」是JR東日本推出的期間限定套票，每年只有3段時間可以使用，因為配合日本學生的春假、暑假、寒假期間發售，因此某個意義上被認為是給學生的旅行票。然而，雖然是以「青春」為名，但無論年齡、國籍都可購買！(因此在日外國人同樣也可以使用)

一套青春18通票為12,050日幣，有5張票，每張票可以一天內任乘全國JR的快速、普通列車的自由席(注意:特急列車不可使用)，BRT及西日本宮島渡輪，換言之每天只要2,410日幣便可以在日本全國到處走。

青春18通票有年齡限制嗎?

雖然叫作「青春18通票」但可不限18歲人士，而是所有年齡都可以購買。要留意的是，青春18通票並沒有小孩用的優惠票，如果是小朋友一樣要用掉一張1日通票喔~

青春18通票可以坐新幹線嗎?

不可以。雖然新幹線也是JR公司所營運，但青春18的通票不能乘坐新幹線，也不能貼補特急料金來乘坐。但現在有一種青春18北海道新幹線票則可以加購，詳情請看下文北海道旅遊部分。

青春18通票發售日期及販賣處

青春18通票每年會在春季，夏季及冬季發售，於使用期間也有限制，以下就是2022年的發售及使用日期：

春季 – 2月20日～3月31日發售；3月1日～4月10日使用

夏季 – 7月1日～8月31日發售；7月20日～9月10日使用

冬季 – 12月1～31日發售；12月10日至隔年的1月10日使用

至於要去哪裡才買的到青春18通票呢？你可以在日本全國主要的JR車站、JR的旅行中心、或者一部分旅行社也有在販賣喔。

青春18通票須連續五天使用嗎?

青春18通票中包含5張價值2,410日圓的1日通票，可以選擇1人5日遊，而且只要在期間內用完即可，不需要連續使用，甚至也可以選擇5人1日遊，使用方法靈活自由。

到北海道旅遊更划算

來源自photo-ac.com/

如果你打算利用青春18通票到北海道旅遊的話，還有一款名為青春18北海道新幹線票可以加購，1張只要2,490日幣，一同使用的話便可乘搭北海道新幹線「奥津軽今別～木古内」路線，以及道南isaribi鐵道的「木古内～五稜郭」路線一次。正常從青森的奥津軽今別站到北海道五稜郭站，可是要5,220日幣，這用青春18通票的話4,900日幣便可，還包含了額外的交通費喔！

以下是青春18北海道新幹線票2022年的發售及使用日期：

春季 – 2月20日～4月10日發售；3月1日～4月10日使用

夏季 – 7月1日～9月10日發售；7月20日～9月10日使用

冬季 – 12月1～1月10日發售；12月10日到隔年的1月10日使用

使用青春18通票的感想及建議

你可能注意到了，快速、普通列車跟新幹線的車速可是相差甚遠，例如從東京乘新幹線到大阪可是只要4小時，但利用快速或普通列車可是要轉乘多次，花上一天的時間才能到達，這就是為什麼我說要有時間才推薦你用囉！

小編曾經使用過青春18通票從東京到岐阜及名古屋去玩，以下就是一些感想及建議：

1.比起拚命省錢，學會享受旅程

很多人可能想到2,410日幣就可以一天任乘，當然是想盡量有多遠就去多遠，這也是我當初決定用青春18去東京到岐阜的想法。

不過漫長的旅程可真不簡單，那次我就花了大約6小時多才到達，而且中途轉車有時會沒有座位，站了1小時才能坐下休息。出發的時間因為心情興奮還好，回程的疲累可真是痛苦啊！

所以比起一天內想要到達遠方，分開2-3天，中途下車旅遊一下也不錯喔！

像是從東京到名古屋的路線是東京→熱海→興津→濱松→豐橋→名古屋。可以先花4小時車程從東京到濱松，在濱松吃吃鰻魚飯及濱松餃子，觀光及休息一下，隔天再花1小時半車程從濱松到名古屋，然後在名古屋市內遊玩。平均每天交通費只要超過2,410日幣其實就有賺了，比起抱著想省更多的心態，享受旅程才是無價。

2. 不一定用足5天

買了青春18通票卻沒有5天旅遊的時間也不用擔心，因為青春18通票不是實名制，除了可以自己找人轉讓/分享，日本也有很多金券商店收購及轉賣，當然轉賣的價格可能會貴一點點，可能變成每天2,700日幣這樣，但還是很優惠的價格！

雖然使用青春18通票的旅程不是很輕鬆，但對我來是卻是一趟珍貴又特別的回憶，你們會想挑戰「青春」一下嗎？

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