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日本關空特急「HARUKA」7/1起恢復部分班次！自由席折扣票還能升級劃位

欣傳媒／ 欣傳媒

隨著日本政府逐步開放觀光，日本各地許多交通、觀光設施也積極動起來，準備迎接外國旅客到來。受到疫情及日本邊境管制影響，關西機場使用度大幅降低，疫情前台灣旅客前往大阪京都等關西地區時最常搭乘JR西日本的關空特急「HARUKA」，也於2020年9月起即停駛部分班次。

HARUKA行駛路線圖；圖片來源／JR西日本台灣事務所提供

近日因應日本開放觀光政策，JR西日本表示將於7月1日恢復HARUKA部分白天班次的運行；甚至於疫情期間，將HARUKA的折扣票升級為可搭乘指定席的電子票，讓未來前往關西地區的旅客，移動至大阪、京都能更加方便快速又安全。

深受旅客喜歡的關空特急列車「HARUKA」，連接關西機場與大阪、京都，無須轉乘即可直達天王寺、新大阪、京都站，是台灣旅客前往關西地區的首選交通工具。近日考量國門開放後關西機場的使用人數也將隨之增加，JR西日本宣布將配合於

連接關西機場至京都大阪的關空特急HARUKA；圖片來源／JR西日本台灣事務所提供

JR西日本於疫情期間也致力商品進化再升級，不僅是鐵路周遊券進化為電子票，連HARUKA折扣票也一起進化為電子票，不僅可在台灣先行購買，抵達關西機場利用售票機即可兌換實體票之外，原本只可搭乘自由席的HARUKA折扣票也升級成可畫位搭乘指定席版，旅客不用再擔心扛著行李箱卻遇到自由席車廂坐滿的窘境。

折扣券票價雖較疫情前有小幅度調整，關西機場-天王寺調漲至1,200日幣、關西機場-新大阪1,600日幣、關西機場-京都1,800日幣，但相較於原價約2,300~3,400日幣的指定席車票，調漲100-200日幣即可搭乘指定席根本就是佛心調漲！就等更多台灣旅客前往關西機場，搭乘享受更加安全方便的關空特急「HARUKA」，前往朝思暮想的日本旅行。

HARUKA折扣票調整價格表；圖片來源／JR西日本台灣事務所提供

平日運行班次週末假日運行班次

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204583

機場 京都 大阪

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