日本愛琴海就在和歌山！穿越回到2億5千萬年前耍浪漫
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】「白崎海洋公園」被鬼斧神工的白色石灰岩奇景環繞，不說大家一定猜想不到，這些巨岩有2億5千萬年歷史了！白色石灰岩和大海藍天組成的美景，與愛琴海的浪漫藍白風景相似，讓此處有「日本愛琴海」之稱。同時也入列日本夕陽百選、日本海岸百選地等，是賞美景、拍美照的超棒景點。
欣賞完展望台藍白交織的開闊絕景，建議再徒步約15分，將白崎海岸魄力十足的象徵地標「立嚴岩」一起收集。由於這裡路燈與光害少，到了晚上也是觀賞星空的好去處喔！
和歌山縣 白崎海洋公園（白崎海岸）
交通：JR紀勢本線紀伊由良站搭乘計程車，車程約15分鐘；關西國際機場出發，自駕約70分鐘。
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