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日本愛琴海就在和歌山！穿越回到2億5千萬年前耍浪漫

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圖：和歌山県観光連盟／來源
圖：和歌山県観光連盟／來源

「白崎海洋公園」的美景又被譽為日本愛琴海，藍白交織風貌相當吸睛。　圖：和歌山県観光連盟／來源
「白崎海洋公園」的美景又被譽為日本愛琴海，藍白交織風貌相當吸睛。　圖：和歌山県観光連盟／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】「白崎海洋公園」被鬼斧神工的白色石灰岩奇景環繞，不說大家一定猜想不到，這些巨岩有2億5千萬年歷史了！白色石灰岩和大海藍天組成的美景，與愛琴海的浪漫藍白風景相似，讓此處有「日本愛琴海」之稱。同時也入列日本夕陽百選、日本海岸百選地等，是賞美景、拍美照的超棒景點。

▲「立嚴岩」高度約48.8公尺，岩石中間侵蝕出巨大縫隙。　圖：和歌山県観光連盟／來源
▲「立嚴岩」高度約48.8公尺，岩石中間侵蝕出巨大縫隙。　圖：和歌山県観光連盟／來源

欣賞完展望台藍白交織的開闊絕景，建議再徒步約15分，將白崎海岸魄力十足的象徵地標「立嚴岩」一起收集。由於這裡路燈與光害少，到了晚上也是觀賞星空的好去處喔！

▲鬼斧神工的白色石灰岩陪伴遊客仰望星空，彷彿時光倒回至2億5千萬年前！　圖：和歌山県観光連盟／來源
▲鬼斧神工的白色石灰岩陪伴遊客仰望星空，彷彿時光倒回至2億5千萬年前！　圖：和歌山県観光連盟／來源

和歌山縣 白崎海洋公園（白崎海岸）

交通：JR紀勢本線紀伊由良站搭乘計程車，車程約15分鐘；關西國際機場出發，自駕約70分鐘。

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