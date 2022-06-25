快訊

嚇死人！搭台鐵內急上廁所 打開門竟「血紅」一片

中職／驚！悍將戰績剛有起色 5人快篩陽性

史上最深沉船！沉海底6900米 美軍二戰英勇驅逐艦現蹤

喜歡吃重鹹又怕傷身？讓日本高科技筷子來幫你

JAPANKURU／ JAPANKURU日本酷樂
喜歡吃重鹹又怕傷身？讓日本高科技筷子來幫你
喜歡吃重鹹又怕傷身？讓日本高科技筷子來幫你

工作壓力大感覺血壓升高？世界各地的醫師都說要嘗試低鈉飲食來治療高血壓或其他疾病。但不可否認的是，鹽讓食物變得美味。東京明治大學的研究人員和飲料製造商KIRIN（以啤酒聞名）一直在研究如何讓人們在享受美食的同時降低鈉攝取。

這個看起來有點奇怪的筷子可以增強食物鹹味。第一次實驗參與者進行測試時，結果發現高科技筷子能讓原來的鹹味味覺增加1.5 倍。

到底是什麼樣的科學可以用來欺騙我們的大腦，讓我們嚐到不存在的鹽分呢？根據研究小組的說法，原理是透過其中一根筷子尖端導入極弱電擊而感到鹹味。多年來科學家不斷嘗試使用弱電擊在實驗室中玩「味」，這些筷子能調節氯化鈉（食鹽）和味精（MSG）中離子的活性增強鹹味。

為了驗證高科技筷子的效果，研究人員對36名40歲至65歲的參與者進行了一項實驗，他們都是低鈉飲食者。 如果沒有意外：使用高科技筷子的參與者比用普通筷子的參與者嚐到的鹹味更重。 結果發現他們用高科技筷子吃的低鈉食物比用普通筷子吃更鹹。

筷子目前尚未販售，但效果可以期待。世界各地對低鈉飲食不滿意的人可能會對即將到來的高科技感到興奮！

（文章編譯：IRU）

延伸閱讀：日本喫茶店巡禮之東京都內山手線喫茶名店3選小食記

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京 京都

延伸閱讀

日擬北約峰會期間邀韓紐澳領袖會談 共商應對中國大陸

好讀周報／學校泳裝變革 日本三所國中引進無性別長袖短褲

影／日本75歲前東京都知事遭批「公然性騷擾」 直播畫面曝光引網撻伐

核查企業人力優劣 日本要求揭露數據

相關新聞

日本愛琴海就在和歌山！穿越回到2億5千萬年前耍浪漫

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】「白崎海洋公園」被鬼斧神工的白色石灰岩奇景環繞，不說大家一定猜想不到，這些巨岩有2億5千萬年歷史了！白色石灰岩和大海藍天組成的美景，與愛琴海的浪漫藍白風景相似，讓此處有「

旅遊日本更多新選擇！日本「連鎖飯店」不藏私6選 住宿有品質又安心

【旅奇傳媒/日本部報導】規劃日本之旅，你也愛住連鎖飯店嗎？有曾住過的熟悉感與安心感、能確保一定住宿品質等優勢，是連鎖飯店吸引遊客回流的拉力之一。日本的連鎖飯店品牌其實相當多，值得遊客之後去一一體驗。摩

丼飯控看過來！ 日本網民票選「丼飯排行榜」出爐，看完絕對超餓~

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】你也愛吃丼飯嗎？日本網站「生活guide.com」日前舉辦站內票選活動，由網民針對網站刊登的各地丼飯進行投票，選出光看照片就讓人食指大動的丼飯TOP 10名單。榮登排行榜

「東京自助遊」指日可待！JR東日本「Suica企鵝鐵盒餅乾」率先登場，台日西瓜卡迷必買

隨著世界朝向與病毒共存策略，逐步放寬與取消入境限制的國家越來越多，台灣也預計下半年能重啟出國自由行，許多人首選絕對是日本。而目前東京自由行必備的「Suica西瓜卡」其公司正式推出「Suica企鵝夏季鐵盒餅乾」，絕對是台日西瓜卡迷一定要收藏的限量商品之一。

日本「人氣必去景點」TOP5！ 動漫迷經典畫面場景熱血重現、還可以自駕駛森林小火車?!

快被疫情悶壞了！最近各國旅遊邊境陸續開放，想出國的心是不是憋不住了啊？身為台灣的好鄰居「日本」是大家選擇出國旅遊的熱門國家，ReadyGo提早為各位安排「5大必訪人氣拍照日本景點」，從百年神社的壯觀威嚴，京都公主的出嫁石板路，到連SHINEE珉豪都在IG打卡的灌籃高手經典平交道，每一個地點都能拍出漂亮的美照，各國網紅也都愛不釋手，快跟著小編一起看下去吧。

手機掉進泡麵裡了！日清推「杯麵充電器」超逼真網敲碗開賣，醒腦神器必備

知名日本速食麵龍頭「日清」杯麵推出了「杯麵充電器」超狂！把手機泡在杯麵裡的視覺衝擊，1比1的超真實視覺引起網路熱議，一起來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。