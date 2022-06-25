喜歡吃重鹹又怕傷身？讓日本高科技筷子來幫你

工作壓力大感覺血壓升高？世界各地的醫師都說要嘗試低鈉飲食來治療高血壓或其他疾病。但不可否認的是，鹽讓食物變得美味。東京明治大學的研究人員和飲料製造商KIRIN（以啤酒聞名）一直在研究如何讓人們在享受美食的同時降低鈉攝取。

這個看起來有點奇怪的筷子可以增強食物鹹味。第一次實驗參與者進行測試時，結果發現高科技筷子能讓原來的鹹味味覺增加1.5 倍。

到底是什麼樣的科學可以用來欺騙我們的大腦，讓我們嚐到不存在的鹽分呢？根據研究小組的說法，原理是透過其中一根筷子尖端導入極弱電擊而感到鹹味。多年來科學家不斷嘗試使用弱電擊在實驗室中玩「味」，這些筷子能調節氯化鈉（食鹽）和味精（MSG）中離子的活性增強鹹味。

為了驗證高科技筷子的效果，研究人員對36名40歲至65歲的參與者進行了一項實驗，他們都是低鈉飲食者。 如果沒有意外：使用高科技筷子的參與者比用普通筷子的參與者嚐到的鹹味更重。 結果發現他們用高科技筷子吃的低鈉食物比用普通筷子吃更鹹。

筷子目前尚未販售，但效果可以期待。世界各地對低鈉飲食不滿意的人可能會對即將到來的高科技感到興奮！

（文章編譯：IRU）

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