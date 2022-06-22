旅遊日本更多新選擇！日本「連鎖飯店」不藏私6選 住宿有品質又安心

【旅奇傳媒/日本部報導】規劃日本之旅，你也愛住連鎖飯店嗎？有曾住過的熟悉感與安心感、能確保一定住宿品質等優勢，是連鎖飯店吸引遊客回流的拉力之一。日本的連鎖飯店品牌其實相當多，值得遊客之後去一一體驗。摩拳擦掌等待觀光重啟，先來筆記以下不藏私「日本連鎖飯店6選」名單，提供未來更多住宿新選擇！

▋ Daiwa Roynet Hotel（大和魯內飯店／ダイワロイネットホテル）

▲「Daiwa Roynet Hotel大阪堺筋本町」客房示意圖。 圖：大和ハウス工業株式会社／提供

日本房地產龍頭大和房屋（Daiwa House）旗下連鎖飯店品牌，目前在日本有近80棟分館，營業據點遍佈於北海道至九州、沖繩。以旗下「Daiwa Roynet Hotel大阪堺筋本町」為例，館內3分之1都是雙床房型，對觀光遊客來說超方便！雙床入住含早餐，每人4,550日圓起。

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▋ FAV HOTEL

▲「FAV HOTEL 伊勢」客房示意圖。 圖：霞ヶ関キャピタル株式会社／提供

連鎖飯店「FAV HOTEL」的首棟設施在2020年10月於飛驒高山開幕，至今共有4棟分館，是不畏疫情影響而登場的新興飯店品牌。飯店以Family、Friends、Freedom的3F為主題，結合當地特色推出客房。

主打可容納多人數，房內具備簡易廚房等設備，能對應長天數入住需求。以旗下「FAV HOTEL 伊勢」為例，4人入住含早餐，每人5,600日圓起。

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▋ GRAND BASE（グランドベース）

▲「GRAND BASE幸町」客房示意圖。 圖：株式会社リクリエ／提供

「GRAND BASE」是以西日本為中心發展的連鎖飯店品牌，旗下擁有超過50棟分館。包含提供4床房型、獨棟包棟或針對幼童安全的低矮床鋪房等，房型相當多元。

以旗下2021年夏季開幕的「GRAND BASE幸町」為例，為長崎縣內第9棟分館，擁有可容納8人同住的豪華4床房，不含餐每房17,800日圓起。

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▋ Moxy（モクシー・ホテル）

▲「Moxy 大阪本町」客房示意圖。 圖：マリオット・インターナショナル／提供

「Moxy」是萬豪國際集團旗下鎖定Ｙ世代族群的子品牌，主打提供高CP值的住宿體驗，不用花大錢就能住的精緻又時尚。目前日本共有4棟分館，落腳於東京、大阪與京都。

為了活用空間，部份家具打造為折疊式，公共空間則提供交誼廳、健身房或Bar等。以旗下「Moxy 大阪本町」為例，雙人入住不含早餐，每人10,285日圓起。

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▋ WeBase

日本連鎖飯店不藏私6選～給你更多遊日新選擇！【圖 / 旅奇傳媒】

「WeBase」為連鎖青年旅館品牌，目前日本共有5棟分館，分佈於博多、鎌倉、京都、高松、廣島。以旗下「WeBase 博多」為例，飯店靠近福岡熱門景點「中洲屋台街」，擁有單人、雙人及男女混合床位。

雙人雅房含早餐，每人2,300日圓起；單人床位含早餐則為每人2,000日圓起，相當適合小資旅人筆記。

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▋ 御宿 野乃

▲「天然溫泉 杜都之湯 御宿野乃 仙台」客房示意圖。 圖：株式会社共立メンテナンス／提供

全館鋪設榻榻米、主打和風精緻商務旅宿的「御宿 野乃」，與訪日旅人熟知的連鎖飯店「dormy inn」同屬共立集團旗下，目前旗下11棟分館皆為於本州地區。

就像以商務飯店的價位住進溫泉旅館般，以「天然溫泉 杜都之湯 御宿野乃 仙台」為例，早餐能品嘗海鮮丼飯等在地美食的和洋Buffet，雙人入住含早餐，每人6,995日圓起。

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