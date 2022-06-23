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兄弟大飯店廚房竄濃煙 警消急疏散人員撲救中

遊客最愛購物天堂「大阪梅田」再進化 全新飯店8月開幕

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梅田地區新建複合式大樓「梅田花園」示意圖，未來飯店將設置在大樓的4樓～8樓。　圖：住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社／來源
梅田地區新建複合式大樓「梅田花園」示意圖，未來飯店將設置在大樓的4樓～8樓。　圖：住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】大家都超愛逛的大阪梅田，8／1起將有全新飯店開幕！「Hotel Villa Fontaine Grand大阪梅田」進駐在高達56層樓的新建複合式大樓「梅田花園」當中的4樓～8樓。徒步10分鐘內就能銜接梅田周圍的6座車站，無論搭JR、Osaka Metro、阪神電鐵或阪急電鐵都順路！

▲飯店客房示意圖。　圖：住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社／來源
▲飯店客房示意圖。　圖：住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社／來源

館內近8成都是雙床房，具備自助式Check in機、洗衣房等，對觀光客來說相當方便，現代和風的設計更營造出微奢華感。雙床房含主打健康與美麗的日式Buffet早餐，每人10,000日圓起。

▲飯店大廳採用中島設計，主打跳脫過往飯店櫃檯的隔閡感，帶給住客更貼心的服務。　圖：住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社／來源
▲飯店大廳採用中島設計，主打跳脫過往飯店櫃檯的隔閡感，帶給住客更貼心的服務。　圖：住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社／來源

大阪府 Hotel Villa Fontaine Grand大阪梅田

交通：JR梅田站徒步約3分。

地址：大阪府大阪市北區曾根崎2-15-9

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