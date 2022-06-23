遊客最愛購物天堂「大阪梅田」再進化 全新飯店8月開幕
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】大家都超愛逛的大阪梅田，8／1起將有全新飯店開幕！「Hotel Villa Fontaine Grand大阪梅田」進駐在高達56層樓的新建複合式大樓「梅田花園」當中的4樓～8樓。徒步10分鐘內就能銜接梅田周圍的6座車站，無論搭JR、Osaka Metro、阪神電鐵或阪急電鐵都順路！
館內近8成都是雙床房，具備自助式Check in機、洗衣房等，對觀光客來說相當方便，現代和風的設計更營造出微奢華感。雙床房含主打健康與美麗的日式Buffet早餐，每人10,000日圓起。
大阪府 Hotel Villa Fontaine Grand大阪梅田
交通：JR梅田站徒步約3分。
地址：大阪府大阪市北區曾根崎2-15-9
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