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「東京自助遊」指日可待！JR東日本「Suica企鵝鐵盒餅乾」率先登場，台日西瓜卡迷必買

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／JRE MALL官網
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隨著世界朝向與病毒共存策略，逐步放寬與取消入境限制的國家越來越多，台灣也預計下半年能重啟出國自由行，許多人首選絕對是日本。而目前東京自由行必備的「Suica西瓜卡」其公司正式推出「Suica企鵝夏季鐵盒餅乾」，是台日西瓜卡迷一定要收藏的限量商品之一。

圖／JRE MALL官網
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「Suica西瓜卡」其實是一種儲值車票與電子錢包功能的智慧卡，除了搭乘各式地鐵與公車交通外，也可以至超商消費，目前則由JR東日本、東京單軌電車以及東京臨海高速鐵道三家鐵道公司共同發行，各大通路也買得到，是許多日本東京自助遊必備的票卡之一，非常方便。

這回JR東日本公司將推出夏季限定鐵盒餅乾，用Suica企鵝的造型為靈感打造不同口味的手工餅乾，包含鳳梨、百香果與檸檬等水果風味，圖案也有企鵝的裝飾，可愛至極，至於原物料嚴選與使用100%高千穗發酵奶油，很適合作為餅乾，可以吃到濃郁的奶香味。

圖／JRE MALL官網
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目前該款餅乾鐵盒僅供線上預購，一款鐵盒售價4,800元日幣(已含稅)，現在購買此款餅乾還會贈送超可愛Suica企鵝與煙火印花的束口袋。若是要現場取貨可至「JR東日本大都會大飯店」一樓「Cake & Bakery Shop」進行取貨，或額外另計郵費到指定地點。不妨台灣的「鐵粉們」待解封之時來場東京自助遊吧，把滿滿的伴手禮帶回家。

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餅乾 東京 自由行 超商 伴手禮

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