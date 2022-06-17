丼飯控看過來！ 日本網民票選「丼飯排行榜」出爐，看完絕對超餓~

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】你也愛吃丼飯嗎？日本網站「生活guide.com」日前舉辦站內票選活動，由網民針對網站刊登的各地丼飯進行投票，選出光看照片就讓人食指大動的丼飯TOP 10名單。榮登排行榜第1名～第5名的丼飯有哪些魅力？吃貨們快來做功課，下趟就去日本制霸吧！

▲勝手丼能讓饕客自行選擇喜愛的食材，創造出屬於自己的海鮮丼飯。 圖：株式会社ウェイブダッシュ／提供

北海道釧路和商市場是北海道三大市場之一，也是大名鼎鼎「勝手丼」的起源地點。可以大啖新鮮又豐富的北海道各式海鮮，製作丼飯的過程也相當有趣！無論飯量多寡，想要盛裝哪些食材，都能按照自己的喜好做搭配。一起帶著丼飯碗穿梭在市場的店家中，慢慢做出美味的海鮮丼飯吧！

第2名：宮崎縣串間市「串間活締鰤魚丼」

▲正宗的「串間活締鰤魚丼」相當嚴謹，對食材、售價等都有規範，店家需符合5大條件才能被稱為串間活締鰤魚丼。 圖：株式会社ウェイブダッシュ／提供

「串間活締鰤魚丼」是宮崎縣串間市的知名料理，能品嘗到新鮮的鰤魚生魚片與5種以上的時令蔬菜，色彩繽紛搶眼。無論在哪個店家用餐，都是統一價格1,000日圓（不含稅），隨餐還會附贈鰤魚湯一同享用。而「活締」則是發源日本的特殊活魚處理技巧，有保持鮮度、降低腥味等優點。

第3名：宮城縣大崎市 「凍豆腐丼」

▲營養滿分的「凍豆腐丼」在大崎市岩出山地區、鳴子溫泉區都有機會品嘗。 圖：株式会社ウェイブダッシュ／提供

宮城縣大崎市自古以來以生產凍豆腐聞名，過去是對抗嚴冬、補充蛋白質的重要食材。凍豆腐在製作過程中只要不經乾燥，凍結後直接熟成，就能做出口感截然不同、較柔軟的另一種凍豆腐。「凍豆腐丼」外觀仿效炸豬排丼，搭配雞蛋與甜辣醬汁等。品嘗時一口咬下吸滿湯汁的凍豆腐超幸福！

第4名：千葉縣富津市「HAKARIME丼（穴子丼）」

▲往年6／1～7／31期間，富津市會舉辦熱鬧的「富津HAKARIME節」，疫情落幕後別忘了去大啖美味！ 圖：株式会社ウェイブダッシュ／提供

穴子是富津市的名產，細長並帶有白點的外型與魚市場經常使用的桿秤（日文發音BOHAKARI）相似，因此在魚市慣用語中，穴子又被暱稱為「HAKARIME」。低卡洛里、高蛋白質的穴子丼飯受到許多饕客喜愛，柔軟口感搭配甜甜辣辣的醬汁，讓人一口接著一口欲罷不能。

第5名：秋田縣男鹿市「男鹿鰰魚丼」

▲「男鹿鰰魚丼」的一大特徵為因店而異，能享受鰰魚的多種變化。 圖：株式会社ウェイブダッシュ／提供

「男鹿鰰魚丼」能夠一次品嘗到男鹿市兩大名產鰰魚、魚醬互相結合的美妙滋味。每間店家都有獨門料理手法與調味方式，推出酥炸鰰魚、蒲燒鰰魚等多樣變化，讓遊客每次品嘗都有新奇感受。鰰魚可說是秋田縣餐桌上的常客，與生活密不可分，漢字以魚、神組合為「鰰」，也象徵敬意及感謝神明賜予恩惠。

★日本全國各地丼飯排行榜TOP 10★

第1名：北海道釧路市「和商勝手丼」

第2名：宮崎縣串間市「串間活締鰤魚丼」

第3名：宮城縣大崎市 「凍豆腐丼」

第4名：千葉縣富津市「HAKARIME丼（穴子丼）」

第5名：秋田縣男鹿市「男鹿鰰魚丼」

第6名：鹿兒島縣指宿市「溫泉蛋丼飯」

第7名（同分）：大分縣津久見市「日向丼」

第7名（同分）：北海道帶廣市「豬肉丼」

第9名：宮城縣栗原市「栗駒耕英岩魚丼」

第10名：福岡縣大牟田市「大牟田西式豬排丼」

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