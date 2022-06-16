日本「人氣必去景點」TOP5！ 動漫迷經典畫面場景熱血重現、還可以自駕駛森林小火車?!

快被疫情悶壞了！最近各國旅遊邊境陸續開放，想出國的心是不是憋不住了啊？身為台灣的好鄰居「日本」是大家選擇出國旅遊的熱門國家，ReadyGo提早為各位安排「5大必訪人氣拍照日本景點」，從百年神社的壯觀威嚴，京都公主的出嫁石板路，到連SHINEE珉豪都在IG打卡的灌籃高手經典平交道，每一個地點都能拍出漂亮的美照，各國網紅也都愛不釋手，快跟著小編一起看下去吧。

明治神宮

明治神宮是當今日本知名度較高的百年神社之一，整個神宮面積遼闊，可說是東京都市裡的森林綠洲，位於南參道與北參道交會口的鳥居是明治神宮最有名的象徵，你知道嗎？這將進8層樓高的鳥居神木，是由台灣樹齡1500年的神木所製造的，親眼看到才能體會它的壯觀威嚴呀！

圖/daysofmili

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去過神社的大家一定對滿滿的日本酒桶印象深刻，但在明治神宮裡，你還可以看到一整排的洋酒酒桶，據說是因為明治天皇很愛喝洋酒，為了取得天皇的歡心，才特別加上洋酒來祭祀喔！往裡面走，還有2019年新開幕的明治神宮博物館，現代化的建築結構搭配日本傳統風情，絕對是必須參訪的景點之一！

圖/yicho_327

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明治神宮交通資訊

北口─搭乘JR山手線至「代代木站」，西出口步行5分鐘。

西口─搭乘小田急線至「参宮橋站」，出口步行約5分鐘。

南口─搭乘JR山手線至「原宿站」，2號出口過馬路即可抵達南口；搭乘東京地鐵千代田線、副都心線至「明治神宮前」，5號出口步行約5分鐘。

明治神宮

營業時間:週一至週日5:00-18:10

地址:東京都澀谷區代代木溝町1-1

電話:03-3379-5511

人氣路線: 原宿口 (南口)

鎌倉高校前車站/鎌倉高校前駅かまくらこうこうまええき

灌籃高手經典片段原型就在這！還記得片頭曲晴子和櫻木花道招手的平交道場景？美麗的海岸風光就是這邊取景的，搭乘江之電到鐮倉高校前站，沿路湛藍的海洋盡收眼底，讓人感受到夏日熱血的青春氣息，車站外更是聚集了許多來自四面八方的年輕人，等著電車經過平交道的那一剎那，記憶裡的經典畫面彷彿重現在眼前，更是找回心中曾經熱血的一顆心。

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圖/takepi_yoshiharatakeru

這一帶蔓延的海岸線，是東京人夏天常來的渡假海灘，許多人會來這邊衝浪、享受夏日艷陽，也是廣告、日劇常來取景的熱門景點，如果運氣好的話，搞不好可以一睹拍攝情形喔。

圖/takepi_yoshiharatakeru

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鎌倉高校前駅交通資訊

乘JR到「藤澤站」→乘江之島電鐵→「鎌倉高校前站」

乘江之電從「鎌倉站」→「鎌倉高校前站」

鎌倉高校前駅かまくらこうこうまええき

地址:神奈川縣鎌倉市腰越一丁目1番25號

トロッコ王国美深

鐵道迷快看！日本的鐵道四通八達，許多人為了一窺發達的鐵路系統而專門旅日，那你想過自己開火車嗎？北海道美深町的「王國美深小火車（トロッコ王国美深）」為觀光用鐵路，駕著由小機械引擎推進的礦車，體驗總長來回10公里的森林鐵道之旅。

圖/@kyon5963_goldendoodle

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沿途美麗的景色更被說是現實版的村上春樹《尋羊冒險記》，沿途美麗的森林風景，到了秋季更是整片楓紅，40分鐘就能暢遊在這美不勝收的景色裡！

圖/@kyon5963_goldendoodle

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トロッコ王国美深交通資訊

乘JR特急至美深站→開車至トロッコ王国美深(約20分鐘)

トロッコ王国美深

地點:北海道中川郡美深町牛浦215

電話:01656-2-1065

營業時間:8:30 – 16:00

馬籠宿

馬籠宿以復古懷舊驛道出名，京都公主遠嫁德川家就是經過此處，雖然馬籠宿歷經過一場大火，但還是保留著江戶時代的濃厚風味，如果想安排名古屋自由行的一日行程，這裡絕對是你的最佳選擇。踩在石板路上的每一步，都可以深刻感受到此處曾經的繁榮輝煌，那些復原成功的日式建築，不僅成功重新體現古老的江戶風格，也讓我們沉醉在不一樣的日本風情。

圖/ youinstagraharam

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馬籠宿主要街道長約六百米的陡坡，街道旁一棟棟古老的木造屋舍，有當地的茶房以及土產店，不仿當個時空旅人，進到店家裡面走走逛逛，體驗古時旅人的休息時光！

圖/ youinstagraharam

馬籠宿交通資訊

JR中津川駅→北惠那交通巴士馬籠線→於馬籠站下車(車站位於馬籠下入口)，車程約25分鐘。

JR南木曽駅→南木曽町新交通巴士馬籠線→於陣場站下車(車站位於馬籠上入口)，車程約35分鐘。

自行開車可從中央自動車道下中津川IC交流道，走國道19號至馬籠宿車程約20分鐘。

馬籠宿

地點:日本岐阜縣中津川市中山道第43號宿場

電話:0573-69-2336

地獄谷野猿公苑

猴子泡湯的樣子太可愛了啦！身為溫泉大國的日本，不只有人類懂的享受泡湯的樂趣，連猴子也都樂在其中呢，「地獄谷野猿公苑」是世界上目前唯一可以看到猴子泡湯的地方，近距離觀察野生獼猴泡湯的萌樣，絕對會令您此生難忘。

圖/ganbaredragons

要特別注意的是，因為這一帶是野生獼猴，周圍也沒有任何用來限制牠們行動的障礙物或柵欄，為了保護他們以及觀光客的安全，進入園區的時候記得不要餵食以及觸碰可愛的猴子們喔！拍照的時候也不要開閃光燈嚇到牠們喔！

圖/25252time

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地獄谷野猿公苑交通資訊

搭JR到長野駅→長野駅東口巴士站的4號乘車場→23號巴士站發車的長電巴士(查詢時刻表)→上林溫泉（巴士站）→步行30-40分鐘→到達

地獄谷野猿公苑

地點:長野縣下高井郡山之內町大字平穩6845

電話:0269-33-4379

營業時間:4月 – 10月: 08:30 – 17:00、11月 – 3月: 09:00 – 16:00

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