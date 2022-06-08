101處合作設施！　東京博物館通票「Grutto Pass」 教你一票暢遊東京藝文場所

涵蓋東京都會區101座美術休閒設施的「東京博物館通票Grutto Pass 2022」，1張2,500日圓，非常經濟實惠，無痛盡情暢遊東京各大藝術場域！為不少到東京想一探藝術之美，卻因門票不便宜而打退堂鼓的遊客帶來福祉，合作的設施共有101處，其中包含了50座美術館、35座博物館、3座動物園、1座水族館、12座植物園與庭園。具體名單查詢

墨田北齋美術館也可使用東京博物館通票參觀；圖片來源／欣傳媒

包括館藏作品多達13,000多件的東京國立近代美術館、地鐵博物館、具有文化歷史價值的江戶東京建築園，以及曾為日本皇室離宮、也是東京著名賞櫻、賞楓景點的濱離宮恩賜庭園…等，培養氣質、成就知性之旅一點也不傷荷包。

用通票參觀展館，分成文化藝術類與景觀休閒類兩大類，以下嚴選6大不容錯過的推薦景點，讓文青藝文路線遊客不虛此行 。

推薦1【皇居附近】東京國立近代美術館

東京國立近代美術館 是日本第一座國立美術館，館藏作品多達13,000多件。圖片來源：Ⓒ東京國立近代美術館

1952年設立的東京國立近代美術館，是日本第一座國立美術館，收藏明治時代後期至現代的繪畫、雕刻、水彩畫、版畫等美術作品，館藏作品多達13,000多件。

．東京國立近代美術館：https://www.momat.go.jp/ge/chi_museum/

推薦2【葛西】地鐵博物館

地鐵博物館展出的日本最初的地鐵車廂1001號車。圖片來源：ⒸTokyo Metro Co., Ltd

地鐵博物館創立於1986年，以地鐵歷史、地鐵製作、車廂構造、地鐵體驗等多種面向，來介紹日本地鐵的體驗學習型博物館。館內設置讓人身歷其境的模擬駕駛操控台，旅客還能選擇想要操縱體驗的地鐵路線。

．地鐵博物館：https://www.chikahaku.jp/zh-tw/

推薦3【惠比壽】東京都寫真美術館

東京都寫真美術館，2020年中野正貴寫真展，主題「東京」。圖片來源：ⒸCrevis inc

聚焦於「照片」、「影像」的東京都寫真美術館，館藏高達3萬多件作品，包含日本國內及海外的攝影集、攝影評論、攝影史等珍貴資料。館方以獨特觀點不定期實施企劃展，每年約有20多場展覽。

．東京都寫真美術館：https://topmuseum.jp/chi/contents/index.html

推薦4【上野】舊岩崎邸庭園

舊岩崎邸庭園，呈現文藝復興和伊斯蘭風格的洋館。圖片來源：Ⓒphoto-ac

舊岩崎邸庭園為三菱集團岩崎家族的故居，園區分為呈現文藝復興和伊斯蘭風格的洋館、日本書院式建築的和館、瑞士山間小屋風格的撞球室，以及使用石燈籠、人造山所完成的日式庭園。

．舊岩崎邸庭園：https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/content/000026955.pdf

推薦5【小金井市】江戶東京建築園

江戶東京建築園內下町商店街區的錢湯設施「子寶湯」，建築樣式十分復古，吸引許多海外旅客來此拍攝。圖片來源：Ⓒ公益財團法人東京都歷史文化財團

園內保存東京都內具有文化歷史價值的建築物，珍藏的建築物其年代跨及江戶時代至昭和時代初期。園內所介紹的建築包含茅草屋農家、民宅洋房、下町商店街等等。其中，位於下町商店街區的錢湯設施「子寶湯」，由於建築樣式十分復古常常吸引海外旅客來此拍攝。

．江戶東京建築園：https://www.tatemonoen.jp/zh-tw/

推薦6【汐留・濱松町】濱離宮恩賜庭園

濱離宮恩賜庭園中的「潮入之池」，是直接引入東京灣的海水，在此可欣賞隨著潮汐更迭的景色。圖片來源：ⒸTCVB

曾為日本皇室離宮的濱離宮恩賜庭園，是日本指定的特別史蹟，同時也是東京著名的賞櫻、賞楓景點。特別值得關注的是庭園中的「潮入之池」，它是直接引入東京灣的海水，因此可在此欣賞隨著潮汐更迭的景色。

．濱離宮恩賜庭園：https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index028.html#googtrans(zh-TW)

什麼是「東京博物館通票Grutto Pass 2022」？

發行20年之久的「東京博物館通票Grutto Pass」，是張專門用來遊覽東京及鄰近縣市的藝術、休閒設施的參觀通行證。至今仍使用實體紙本通票，從2022年4月開始新增了電子票券，讓旅客在進行藝文之旅時可以更加輕鬆。

【東京博物館通票Grutto Pass 2022 】

要特別注意的是此通票的入場費折扣主要分為兩種，一種是可以直接免付費入場，另外一種則是需要支付折扣後的差額。各設施的折扣內容參考

參閱折扣內容時所需的輔助說明如下：※藍色：入場券でご利用できます（可當作入場券使用）※綠色：割引券としてのご利用となり展示料金の差額が必要です（可當作折扣券使用，需要另外支付折扣後的差額）

購買方式

通票分為實體票券與電子票券兩種。實體票券可至配合的各展館或東京地區旅遊中心等地點來進行現場購買。

電子票券的部分，則需透過通票官網來進行購買。以下說明電子票券的購買流程：

圖片來源：©GOODFELLOWS CO.,LTD.

步驟一、進入通票官網之後，點選紅色圓形的「線上購買通票」按鈕

步驟二、點選「新增會員登錄」，先進行會員登錄才能線上購買

圖片來源：©GOODFELLOWS CO.,LTD.

步驟三、填寫郵件信箱→寄送驗證碼→完成驗證碼確認手續

步驟四、設定密碼→確認密碼→勾選不接受最新資訊→點選確認

圖片來源：©GOODFELLOWS CO.,LTD.

步驟五、點選購買票券→選擇張數→設定使用者名稱→點選前往購買

圖片來源：©GOODFELLOWS CO.,LTD.

步驟六、輸入信用卡資訊 （目前僅接受VISA、Mastercard、JCB的信用卡）

步驟七、確認卡號、票數、金額是否無誤→點選確認購買（注意！購買之後無法退費）

【INFO】

．售價：2,500日圓（各設施僅限使用1次）

．販售期間：2022年4月1日～2023年1月31日

．有效使用期間：使用當天開始起算2個月之內（最終使用日為2023年3月31日）

．官方網站：https://www.rekibun.or.jp/grutto/ （日文）

．設施名單：https://prtimes.jp/a/?f=d38211-20220126-f6bc6b3b427e5f7be057cb441ab72bb0.pdf （日文）

．各設施的折扣內容：https://www.rekibun.or.jp/pdf/grutto/exhibition_2022_01.pdf（日文）

Editor／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204144