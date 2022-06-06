鎖定疫後戶外旅遊風潮 業者進軍日本露營車自駕遊

疫情後將有什麼樣的旅遊趨勢呢？日本觀光局曾預測，未來小團體、戶外活動體驗、前往大自然，將是旅行趨勢，因應此股走向，有業者看好商機，搶攻日本露營車旅遊市場，將推廣露營車自駕遊，讓旅客體驗不一樣的北海道之旅。

DOM0旅遊集團董事長李奇嶽表示，因應日本開放外國旅客觀光，加上日幣創下25年歷史新低，摩境DoMo搶攻日本露營車旅遊市場，看好露營車市場熱潮方興未艾，投資1億日幣添購全新露營車，並於北海道開設據點投入營運，今年投入10台露營車開始營運，期望在2023年能突破50台露營車規模，並於沖繩設立據點。

摩境DoMo引進的露營車，可容納四人住宿，適合親子小家庭，深度旅行者與情侶，配備冷暖空調、可使用電磁爐微波爐等，不用擔心吃住交通問題，帶小孩旅行也很方便。目前正開露營車在日本富士山區旅行的YT頻道「營光閃閃」主理人廖惠萍特地連線說明她已經旅行20天的露營車旅行心得，並製作成影片分享。

DOM0旅遊集團推出一日租車7622元專案；圖片／DOM0旅遊集團提供

李奇嶽表示，DOM0旅遊集團經過長期的努力，業已通過安侯建業會計師輔導、證券櫃買中心審查，預計於八月正式公開發行並登錄創櫃，這次推出一日租車7622元專案，包含一日租車券，無線網路分享器，日本7-11儲值金，富良野私房小旅行，總價值13470元，專案價7622元，為感謝虎航長期的支持，加碼搭乘台灣虎航的旅客，憑虎航登機證再贈送富良野當地季節特產。

====================撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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