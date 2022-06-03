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肉！肉！肉！ 5間東京「大份量肉丼牛排店」 超親民價格、無肉不歡的人不能錯過

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Anita/ 窩日本】

每個人用餐時的堅持都不同，有人每餐都要吃白飯，或是一定要吃青菜，也有很多人每餐都要有肉。吃肉不但飽足感夠，而且辛苦工作或勞動吃後吃一頓肉大餐更是減壓。

推薦五間東京的肉料理專賣店，不僅超大份量而且價格也非常親民。讓無肉不歡的你不管牛肉、雞肉、豬肉都可盡情大啖一番！

一次可吃到雞豬牛三種肉類的「池袋肉劇場」

「肉劇場」是原本在大阪、兵庫關西地方的肉丼專門店，在當地是非常有名的排隊名店，後來被引進東京的池袋開設一號店。打開店裡的菜單清一色都是肉！肉！肉！

店裡最有人氣的是「大劇場丼」，白飯上蓋滿了牛背肉、牛橫隔膜、雞頸肉、豬外脊等四種肉品，另外還有「特劇場丼」是在這四種之外再加上牛膀肉，「超劇場丼」則是再加上牛膀肉和黑毛和牛共六種肉，比起單一種類的肉丼在味覺上能多元的享受，而且丼的白飯還可以免費升級到大盛或特盛，絕對能吃得超飽足。

除了池袋店之外，在大阪道頓崛、神戶三宮等地都有分店。日本各地的店舖查詢請看這裡

池袋肉劇場

地址：170-0013 東京都豊島区東池袋１丁目２−１１

營業時間：11:00~23:00

黑毛和牛滿到碗外的「the 肉丼の店」

平常在燒肉店點黑毛和牛只要幾片就要上千元，如果是最高等級的「A5｣更是貴到無法下手，但是在這間店可以用超級實惠的價錢吃到份量十足的A5和牛，肉多到滿出碗外！

除了A5和牛，店裡的另一個招牌商品是烤牛肉片丼，牛肉片圍成一座小山的樣子，視覺效果非常衝擊。

其它還有牛排丼和燉肉丼甚至有魯肉飯丼等數種類，每款肉丼都有大中小三種尺寸可以選，胃容量不夠大不用擔心吃不完。每款丼都有附蛋黃、蛋花湯，加飯還不用錢！

the 肉丼の店（吉祥寺分店）

地址：武蔵野市吉祥寺本町1-14-12

營業時間：11:00～23:00

官方網站

可以選肉份量的「Kuishinbou gabu」（くいしんぼう がぶ）

Kuishinbou（くいしんぼう）在日語當中是指貪吃的意思，這家正是滿足愛吃的人的餐廳。店家其實比較類似居酒屋類型，但因為他們自創的「gabu丼」肉的份量對視覺實在太衝擊，簡直就像一朵盛開的肉花而造成話題。

https://tabelog.com/imgview/original?id=r69237165262002
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gabu丼使用的是薄片牛肉，烤得半熟恰到好處，口感很軟嫩，上面灑了一層胡椒粉所以吃的時候會有微微的刺激感，非常下飯。白飯裡面埋了高麗菜，搭配肉一起吃很解膩。肉的份量有180克、270克、435克可以選，可以依自己的胃容量來決定吃多吃少。

Kuishinbou gabu

地址：東京都目黒区目黒本町3-7-9

營業時間：平日11:30~14:00 、18:00~21:30/周日與假日18:00~21:00(週六公休）

獲獎連連的「豚大学 神保町校舎」

豚大學二次得到日本全國丼飯比賽的豬肉丼部門金賞，還有食評網站TABLOG的最高評價，就知道是不可錯過的肉丼餐廳。

店家把自己命名為「大學」還真的是照大學裡的分級來作為肉量的等級，大學生（修士）的肉量是1,500克，碩士班（大學院）是1,000克，博士居然有2,000克，是一般牛丼的六倍，肉量非常驚人！如果你在這裡從大學讀到博士三關都闖完，將會得到一張修業證明。

店家對肉非常講究，全部都使用厚切的豬肋肉且炭火現烤，吃起來有嚼勁又多汁，醬汁是甜中帶辣非常下飯。如果怕一直吃肉很膩，另外可以加點茶漬飯的附餐換個方式享受美味的肉。

豚大学 神保町校舎

地址：東京都千代田区神田神保町1-8FUJIビル 3F

營業時間：週一～週五11:00~22:00/周六11:00~15:30(週日與例假日公休）

最適合幫壽星慶生的「代官山燒肉 KINTAN」

說到肉怎麼可以少了燒肉呢！KINTAN是日本知名的燒肉店，不但提供了品質優良的肉品，用餐的空間也很時尚，是個很適合約會的地方。

KINTAN在東京有很多分店，代官山店則提供了名為類似於韃靼牛肉的肉膾（ユッケ）可選擇，舖在大盤子上的視覺效果頗受衝擊。如果帶朋友去燒肉店慶生，推薦點個肉蛋糕讓對方驚喜一下吧！

KINTAN

地址：東京都渋谷区恵比寿西1-21-8 レジディア恵比寿2

營業時間：平日11:00~15:30 、17:00~21:00/周末與例假日 11:00~15:00 、15:00~21:00

窩日本推薦閱讀：東京必吃美味早餐10選推薦–一日之計在於晨！和食洋食任你選~　

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