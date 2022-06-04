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「JR山手線」自動化駕駛大眾試營運10月開跑 預計2028年正式上路

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JR山手線，作為東京最繁忙的火車路線之一，每天運動3200萬人穿梭於東京各處。JR山手線的運營方JR東日本，於2022年5月10日公開表示，將在今年10月左右，開始在山手線的一般大眾運營時間內，開始實行ATO自動列車駕駛裝置試運行。

根據日本媒體報導，JR東日本在2021年3月已在常磐線各站停車的列車中導入ATO自動列車駕駛裝置。由於未來計劃在2025年到2030年間，逐步在山手線及京濱東北線上先後導入該系統，因此早已開始在每日電車運行結束後，或是回送電車時測試系統的實際運行狀況。而今年10月左右，將首次在有乘客搭乘的一般大眾列車中測試。

除了常磐線已導入ATO自動列車駕駛裝置外，據日本媒體報導，去年（2021）11月上越新幹線也在新潟執行了非運行時間的系統測試。JR東日本表示，透過在今年10月將執行為期兩個月左右的有乘客大眾測試，可有效針對不同時段、天氣獲得更多相關數據，及可能發生的狀況，以利於系統作業調整及改善。預期將在2023年開始對山手線列車車輛進行系統裝置改造，目標旨在2028年能正式運行。

透過ATO自動列車駕駛裝置的導入，JR東日本望能有效緩解日本列車駕駛人員人力不足的現況，同時避免因人工操作而產生的疏失。儘管說是「自動列車駕駛」，也會被稱作「無人駕駛」，但實際上並非是在完全無人看管的狀況下讓列車運行。即便導入ATO自動列車駕駛裝置，列車上依然會有一名駕駛員隨行，只是駕駛員無需在運行期間駕駛列車，只要在啟動列車時按下按鈕即可。

目前ATO自動列車駕駛裝置，其實已實際應用在地下鐵列車運行上，如今JR東日本亦逐步開始將之應用到旗下線路中，讓日本鐵路又向自動化邁進一步。

此外，經過各種研究數據顯示，ATO自動列車駕駛裝置的導入，也能有效節省列車運行所需耗費的能源。在環境及地球的可持續發展的方面，也可見得正面效果。

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