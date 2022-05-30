鼎泰豐奇葩菜色？日本推3款特殊口味小籠包 網笑：不要玩食物！
文/徐暘甯
鼎泰豐曾入選2021《臺北臺中米其林指南》的必比登推介名單、被《紐約時報》評選為「世界十大美食餐廳」，招牌小籠包也是觀光客來台必吃美味之一，超高人氣也讓鼎泰豐位居網路溫度計中式連鎖店聲量排行第一名，分店遍佈全球。一向對料理很有創意的日本，更研發出許多「奇葩口味」小籠包，你知道有哪些嗎？
▲「鼎泰豐」位居網路溫度計的中式連鎖網路口碑第1名。
image source:《DailyView網路溫度計》中式連鎖網路口碑排行（ 2022/02/22~2022/05/22)
＃鼎泰豐奇葩美食１：草莓小籠包
先前日本鼎泰豐推出冬季限定的「草莓小籠包」，2顆小籠包的售價為380日元（約92元新台幣），內餡包著豆沙和一整顆草莓，口感則近似於大福。 這樣的組合不只讓網友相當驚奇，也爆笑表時「明白義大利人看到夏威夷披薩的心情了！」
image source：IG / din_tai_fung_japan
＃鼎泰豐奇葩美食２：芒果小籠包
日本在2021年曾推出過芒果小籠包，跟草莓小籠包有異曲同工之妙，以豆沙餡包著芒果果肉，外皮薄透Q彈有嚼勁，加上香甜多汁的芒果與甜而不膩的豆沙餡，滋味酸甜非常適合當成飯後甜點。嘗鮮過的網友也表示「看到菜單的時候覺得很驚奇，但實際吃完後會覺得很驚艷」。
image source：IG / din_tai_fung_japan
＃鼎泰豐奇葩美食３：九層塔小籠包
你能想像包著九層塔內餡的想籠包會是什麼滋味嗎？有日本網友在YouTube分享實際品嚐九層塔小籠包的心得，入口前就能聞到濃濃的九層塔香氣，味道也讓人聯想到義式料理，大讚「很好吃！但真的不像在吃小籠包」。
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