入境日本最新規定！重返日本旅遊前要注意的事情

好想念日本！因應COVID-19疫情變化，日本從關閉國門到現在慢慢試著開放，令全世界的旅人引頸期待，現在到底能不能去日本旅遊？欣傳媒告訴你！

入境日本的最新規定？

殘念的是，目前一般觀光客（90天觀光免簽證對象）還不能入境日本。讓我們再等待一下！

2022/5月下旬開放美國、澳洲、泰國和新加坡4國的「小型觀光旅行團」入境作為測試，替全面開放觀光做準備，行程景點選擇由各都道府縣核准的地點，全程有導遊陪同，旅客必須接種完3劑疫苗。

2022/3/1起1.開放非觀光目的以外之短期停留、長期居留簽證申請；從台灣入境日本，如已接種第3劑疫苗並滿足指定疫苗種類（第1、2劑：BNT、AZ、莫德納、嬌生；第3劑：BNT、莫德納）等相關條件者，入境後無須隔離檢疫。

2.從台灣入境日本，若沒有打滿三劑指定疫苗：入境後第3天自主採檢，將陰性報告提交給厚勞省，經確認後就能解除隔離。

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