日本購物之母親節禮物推薦 媽媽們有愛的保養、時尚、家居雜貨品項品牌小盤點

5月的第二個星期天，在不少國家和地方都是母親節，在日本也是一樣。有時候在發想要送媽媽什麼禮物時，或許會有點不知道該從何想起。不過其實全天下的媽媽們在成為媽媽前，首先都還是一位女性，儘管每個人的年齡層和喜好興趣不同，喜歡的東西也會不一樣。不過如果就從這個角度出發，跳脫「母親」這個角色的框架，或許更容易找到適合的送禮選項。這次，我們想要從這樣的角度切入，和大家分享一些，可以透過日本電商跨海購入的一些不錯的品牌和品項，給大家作為母親節送禮參考。

保養是一生的事，在新時代的今日，即便是過往沒在注意保養的男性，也越來越有意識，更何況是本來就常有愛美之心的女性呢？即便進入了媽媽的角色，相信不少女性還是多少會有想要好好保養自己的心，或許在孩子們還需要照顧時，會因為生活的忙碌和經濟壓力而藏起自己的念想，但如果可以，誰不希望自己保養地好好的，活出自己自信的樣子呢？作為孩子或是另一半的你，若想要送給自家「媽媽」禮物的話，挑一款好保養品，絕對是不敗選擇。

尤其是，日系的保養品牌，在亞洲一直都頗有高人氣。從經典老牌的資生堂SHISEIDO，旗下產品線多樣，從專櫃到開架全都有，像經典紅妍超導系列、激抗痕亮采系列等。另外像子品牌ELIXIR、IPSA旗下商品，也都是非常有人氣。說完資生堂SHISEIDO，又怎能不提到SKII呢？一罐有「神仙水」之稱的青春精華露，可說能攻下全亞洲女性的心，SKII的保養權威亦是無庸置疑滴。除了神仙水外，SKII旗下也有不少長銷商品，相關評論，大家可以參考各大美妝部落客或是Youtuber的分析來選購。更特別的是，SKII在日本常常會推出多種限定版特別包裝設計的青春精華露，若你們家的媽媽是個喜歡獨特性的媽媽，那麼限量版的青春精華露想必會是很不錯的選項。

除了資生堂SHISEIDO和SKII，FANCL也是頗受歡迎的品牌。相比前兩者的「貴氣」，比較走清新自然路線，旗下的防曬產品和經典卸妝油都是長銷產品。FANCL的優勢在於，不僅有外在的保養產品，更有可內服的補充品，包括了膠原蛋白這類的美容保健品。

做好了保養，外在的打扮想必也是不少媽媽們其實會在意，但不一定會掛在嘴邊說的事兒。無論你的媽媽或另一半是否是個熱愛時尚的人，若能收到一個好用、設計精緻且適合自己的配件或服飾，想必也會格外開心。日本的時尚及選物品牌，其實還蠻適合進入媽媽角色的女性朋友——大多風格簡約，有的能呈現出婉約溫暖，有的則能穿出一些幹練韻味，不管什麼年齡層的女性，都能詮釋出不一樣的風韻。像是在Tomorrowland等選物品牌中，就能找到適合的品項。

不僅有服飾，以職人精神聞名世界的日本的雜貨配件也是值得考慮的品項。它們不僅常會有美觀的設計，精細的製作，其中特別推薦Gentan的皮革製品品牌。精緻卻簡單的雕花、多色皮革可選擇，商品款式也十分完整，從小錢包到雙肩包包都有，優雅卻又獨具個性。

對於不少媽媽們來說，能見到家人開心，自己也會開心，尤其是在和大家共度用餐時光的時候，美好的餐桌氣氛及料理會是一些媽媽們的講究。如果是本身就喜歡料理的媽媽們，心中想必會有自己的「煮婦願望清單」，上面長長一條列出來，品項想必能囊括各式品牌調理機、廚具刀具，甚至是夢幻食材等。而其中，日本製的刀具，可說是煮婦界的經典啦！另外像是外觀可愛，又很實用的BRUNO料理家電，也是贏得煮婦歡心的常勝軍。它的電烤盤方便且時尚，應該也名列各大煮婦夢幻廚具中的排行前位，如果想要更有日本風的話，也是可以找到BRUNO的流水素麵機，那一定也很有趣！

當然，調理機時尚又便利，不過講究餐桌時尚的話，餐盤杯碗也是能讓煮婦們心花怒放的。日本食器的多樣風格和好品質，在中華圈本身就很受歡迎。且不說日本各地的各種陶瓷餐盤食器，包括益子燒、美濃燒等風格多樣，更能見到許多可愛卡通聯名餐具，像是SNOOPY、嚕嚕米、Hello Kitty等。針對自家煮婦的喜好，在日本絕對能找到她會喜歡的款式。

不只母親節 對媽媽表達愛要及時

國際母親節雖然只有5月第二個星期天一天，讓大家可以藉機送給相伴自己日常生活及人生的母親或另一半，和她說一聲「謝謝」。不過，即便過了這一天，還是可以多多和「媽媽」們表達自己的心意，更重要的是，能打從心底和從行動上體貼媽媽們，想必那會是比百萬大禮更加令媽媽們感動的禮物。

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