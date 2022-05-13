快訊

無人應答的SOS：日本「知床觀光船事故」人禍解謎

邊結婚邊度假的日本「沖繩海島婚禮」 疫情下「微型婚禮」更受青睞！

欣傳媒 / 欣傳媒
▲微型婚禮受邀的都是新人較為熟識的親友，整場婚禮也較能聚焦於彼此之間的溫暖互動；圖片提供／酸鼻子
▲微型婚禮受邀的都是新人較為熟識的親友，整場婚禮也較能聚焦於彼此之間的溫暖互動；圖片提供／酸鼻子

疫情之下，相信有許多人的家庭、工作都備受影響，在這之中有一群人肯定更加煎熬，那就是即將舉辦婚禮的新人們。關於婚禮，每對新人都有自己的理想情境，當然，這也往往關乎到雙方家庭的各種想法，光在疫情前要完成人生大事都這麼艱辛了，更不用說疫情之下因應政府防疫措施、疫情狀況的千變萬化要成功舉辦都困難重重，更不用說還得考量受邀親友的觀感，心理可說是壓力山大。

微型婚禮的崛起但，同樣的也因為疫情影響，使得近幾年婚禮的形式有了不一般的改變，非常時期除了衍生出透過視訊來舉辦婚禮之外，還多了一種「微型婚禮」的選項。這樣的婚禮形式雖然沒有所謂真正定義，也就是說多少人才算是微型，但相較於動輒50桌起跳、高花費，需要婚禮表演、主持人等大型場面，微型婚禮傾向於家宴的模式，受邀的都是新人較為熟識的親友，於是整場婚禮也較能聚焦於彼此之間的溫暖互動，人少的情況下更可增加相聚聊天的時刻。

婚禮的主角，絕對是新郎新娘啊！年輕一代的新人，對於結婚的擔心往往在一開始討論雙方受邀親友名單的這點上，就驚嚇萬分。一來是覺得實在太大費周章，二來則是跟自己心裡所想的溫馨、專屬的婚禮時刻相去甚遠，要顧慮的實在太多太多，光這點就打消不少意願了。或許在這正值非常時期的年代，既彈性又能客制的微型婚禮，也會是許多新人們另一個不錯的選擇。

▲飛行時間短、飲食差距不大的前提下，日本沖繩就是許多國人的海島婚禮首選；圖片提供／酸鼻子
▲飛行時間短、飲食差距不大的前提下，日本沖繩就是許多國人的海島婚禮首選；圖片提供／酸鼻子
海島度假婚禮不也是「微型婚禮」的一種嗎？此外，呼應到婚禮形式的轉變，那當然也不可不提到疫情之前台灣十分盛行的海島度假婚禮。說到這，飛行時間短、飲食差距不大的前提下，日本沖繩就是許多國人的首選。在能見到湛藍大海的浪漫教堂內接受大家的祝福，不僅滿足了新人對婚禮的夢幻想像，同時也因為參與人選皆需提早請假好幾天的狀況下，受邀以及能前往的人選都必定是雙方相當重要的親友，一方面也消除了傳統婚禮中需要與不熟親友、家長的朋友的朋友互動尷尬的狀況。除此之外，婚禮舉辦完更可直接在當地來個甜甜的蜜月旅行，或是與家人好友們一起共遊留下難忘的回憶，等等等等都是海外婚禮受到青睞的最大主因。

隨著全世界疫苗覆蓋率的增加，各國已經逐漸開放，雖然距離說走就走的旅行榮景還有一大段路，但相信這樣的一天，終究會到來的。現階段擁有海外婚禮夢的新人們，不妨提早溝通與規劃，等到世界之門大開時，就能一起攜手實現這美麗的夢想啦！

日本政府因應新型冠狀病毒肺炎所採取之入境管制措施日本政府於2022年3月1日起：1.開放除觀光目的以外之短期停留、長期居留簽證申請。2.所有自外國入境日本者原則配合隔離檢疫7天，自台灣（因非屬於措施（17）所指定國・地區）入境日本者，得於入境後第3天自主性採檢，回報結果為陰性並獲復確認者得解除隔離檢疫。如已接種第3劑疫苗並滿足疫苗種類等相關條件者，入境後無須隔離檢疫。

簽證資訊請洽日本台灣交流協會台北事務所

最新入境隔離檢疫資訊請參考厚生勞動省

Photo、Text｜酸鼻子 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203443

沖繩 觀光 蜜月

延伸閱讀

虛實難辨！3D設計師以虛幻引擎5重現日本車站 超高擬真度連小島秀夫都說讚

氣泡飲也能裝！日本虎牌推首款碳酸飲保冷瓶 搭氣泡水機夏日清爽開喝

真理大學日本文化週 學生日語公演展成果

漲價嗎？日本壽司郎「38年首度調漲」 台灣官方回應了

相關新聞

循著日劇《孤獨的美食家》美食地圖不怕雷！炸豬排丼超澎湃、蜂蜜蛋糕風鬆餅鬆軟美味

接續"循著日劇《孤獨的美食家》的美食地圖，走訪劇中的美味餐廳吧！(上)"，本篇將再介紹5家出現於劇中的美味店家。

循著日劇《孤獨的美食家》美食地圖開吃！燒肉拉麵、煮金目鯛魚定食享家常美味

說到美食日劇的代表作，很多人可能會想到《孤獨的美食家》。讓小編來推薦幾家出現在劇中的東京取景店家(包含神奈川縣及千葉縣的廣義東京)，循著美食地圖走訪劇中的美味餐廳吧！

「御朱印」收集新手指南！來自日本神社寺院特別旅遊紀念 傳統又新穎

就字面上來解釋，御朱印在日文中，其實就是指「紅色印章」的意思，大多指日本各地神社寺院的代表印鑑。就歷史上來看，據說最早是寺院神社，給予抄寫奉納經文的朝聖者們作為證明的印記，有助於朝聖者們死後轉世的樣子

正確的「居酒屋點菜方法」學起來！日本人教你這樣做最道地

找到了一間理想中的居酒屋，入座後遇到的第一個問題就是「要怎麼點菜？」莫急莫慌，30年居酒屋走跳經驗的日本人這麼說…… 一坐下來先決定點什麼酒？「無論如何先來杯啤酒」也可以，總之盡快點杯飲料，

1萬株三色花桃美翻！春季必遊繽紛「花桃之里」 長野縣是日本第一桃源鄉

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】大家聽過長野縣阿智村嗎？這裡不只以日本第一星空聞名，春季還能欣賞日本第一的桃源鄉！ 紅色、粉紅色、白色交織的「3色花桃」在4月下旬陸續盛開，包含月川溫泉鄉、昼神溫泉鄉與國

童話系合掌屋、監獄博物館都有！2022「日本野外美術館排行榜」5大人氣景點一次看

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】疫情蔓延下，近年吹起戶外旅行風潮，在這樣的旅遊趨勢中，日本網站「生活 Guide.com」日前也公布了由會員票選出的「2022日本野外美術館排行榜」，當中除了有繪本場景般的童

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。