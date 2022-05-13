邊結婚邊度假的日本「沖繩海島婚禮」 疫情下「微型婚禮」更受青睞！

疫情之下，相信有許多人的家庭、工作都備受影響，在這之中有一群人肯定更加煎熬，那就是即將舉辦婚禮的新人們。關於婚禮，每對新人都有自己的理想情境，當然，這也往往關乎到雙方家庭的各種想法，光在疫情前要完成人生大事都這麼艱辛了，更不用說疫情之下因應政府防疫措施、疫情狀況的千變萬化要成功舉辦都困難重重，更不用說還得考量受邀親友的觀感，心理可說是壓力山大。

微型婚禮的崛起但，同樣的也因為疫情影響，使得近幾年婚禮的形式有了不一般的改變，非常時期除了衍生出透過視訊來舉辦婚禮之外，還多了一種「微型婚禮」的選項。這樣的婚禮形式雖然沒有所謂真正定義，也就是說多少人才算是微型，但相較於動輒50桌起跳、高花費，需要婚禮表演、主持人等大型場面，微型婚禮傾向於家宴的模式，受邀的都是新人較為熟識的親友，於是整場婚禮也較能聚焦於彼此之間的溫暖互動，人少的情況下更可增加相聚聊天的時刻。

婚禮的主角，絕對是新郎新娘啊！年輕一代的新人，對於結婚的擔心往往在一開始討論雙方受邀親友名單的這點上，就驚嚇萬分。一來是覺得實在太大費周章，二來則是跟自己心裡所想的溫馨、專屬的婚禮時刻相去甚遠，要顧慮的實在太多太多，光這點就打消不少意願了。或許在這正值非常時期的年代，既彈性又能客制的微型婚禮，也會是許多新人們另一個不錯的選擇。

▲飛行時間短、飲食差距不大的前提下，日本沖繩就是許多國人的海島婚禮首選；圖片提供／酸鼻子 海島度假婚禮不也是「微型婚禮」的一種嗎？此外，呼應到婚禮形式的轉變，那當然也不可不提到疫情之前台灣十分盛行的海島度假婚禮。說到這，飛行時間短、飲食差距不大的前提下，日本沖繩就是許多國人的首選。在能見到湛藍大海的浪漫教堂內接受大家的祝福，不僅滿足了新人對婚禮的夢幻想像，同時也因為參與人選皆需提早請假好幾天的狀況下，受邀以及能前往的人選都必定是雙方相當重要的親友，一方面也消除了傳統婚禮中需要與不熟親友、家長的朋友的朋友互動尷尬的狀況。除此之外，婚禮舉辦完更可直接在當地來個甜甜的蜜月旅行，或是與家人好友們一起共遊留下難忘的回憶，等等等等都是海外婚禮受到青睞的最大主因。

隨著全世界疫苗覆蓋率的增加，各國已經逐漸開放，雖然距離說走就走的旅行榮景還有一大段路，但相信這樣的一天，終究會到來的。現階段擁有海外婚禮夢的新人們，不妨提早溝通與規劃，等到世界之門大開時，就能一起攜手實現這美麗的夢想啦！

日本政府因應新型冠狀病毒肺炎所採取之入境管制措施日本政府於2022年3月1日起：1.開放除觀光目的以外之短期停留、長期居留簽證申請。2.所有自外國入境日本者原則配合隔離檢疫7天，自台灣（因非屬於措施（17）所指定國・地區）入境日本者，得於入境後第3天自主性採檢，回報結果為陰性並獲復確認者得解除隔離檢疫。如已接種第3劑疫苗並滿足疫苗種類等相關條件者，入境後無須隔離檢疫。

簽證資訊請洽日本台灣交流協會台北事務所

最新入境隔離檢疫資訊請參考厚生勞動省

Photo、Text｜酸鼻子 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203443