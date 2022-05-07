循著日劇《孤獨的美食家》美食地圖開吃！燒肉拉麵、煮金目鯛魚定食享家常美味

【撰文:Shinon/ 窩日本】

說到美食日劇的代表作，很多人可能會想到《孤獨的美食家》(孤独のグルメ)。在劇中，由松重豊飾演的男主角井之頭五郎到處跑營業，也到處一個人去品嚐美食，因此可以發掘到很多不為人知的小店，而且五郎每次都吃得津津有味，讓人看著也感到餓了！

讓小編來介紹幾家出現在孤獨的美食家中的東京取景店家(包含神奈川縣及千葉縣的廣義東京)，循著美食地圖走訪劇中的美味餐廳吧！

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1. 下総屋的燒肉拉麵

來源自https://tabelog.com/

在最新一集2021年除夕夜篇中，這次以公路電影風拍攝五郎從京都到東京的美食之旅，當他終於開車回到東京，最後一站他來到這家跟晴空塔只有5分鐘步行距離的「下総屋」。

這家平民食堂在1930年就開業非常有歷史，在這裡可找到各種經典日本家庭料理，而五郎點了燒肉拉麵。一碗只要650日幣的燒肉拉麵看起來很簡單，清澄的醬油湯頭中鋪了三大片生薑燒豬肉片，甜鹹的醬汁與生薑的風味讓湯頭更滋味，搭配爽彈的麵條，樸素卻是無論誰都會喜歡的美味！

地址：東京都墨田区吾妻橋３丁目２−９

2. とんかつ しお田的炸豬排定食

來源自https://www.tv-tokyo.co.jp/

在第九季第1話中，五郎來到田園都市線上的宮前平工作，回去前突然非常肚餓，爬上了斜坡後找到這家炸豬排店。他在店內猶豫了很久要點皇道的里肌肉還是冷門的小里肌肉，最後聽到一名熟客的話而點了小里肌肉，結果不符所望，外皮脆口而肉質柔軟，非常好吃！

來源自https://www.tv-tokyo.co.jp/

他還追加了炸蝦及奶油可樂餅，奶油可樂餅中章魚、魷魚等大塊的海鮮，十分足料。其實小編以前就住在宮前平，所以看到五郎吐糟說車站周邊都沒有餐廳，還有宮前平的路一點也不平，可是非常有共鳴(笑) 只是因為小編住在另一邊，所以一直不知道有這家炸豬排名店，以後有機會一定要去吃吃看！

地址：神奈川県川崎市宮前区宮前平3-10-17

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3. 魚処にしけん的煮金目鯛魚定食

來源自https://www.tv-tokyo.co.jp/

在第九季第2話中五郎來到神奈川縣的二宮站，雖然在工作前就吃了一個自製聖代，但完成工作後又餓了。這次他被寫著煮金目鯛魚定食的旗幟吸引，走進一家日本料理店。

熱情的店主問他是否點煮金目鯛魚定食，於是五郎菜單都沒看就點菜了！幸好，這道招牌菜還真的很好吃，魚肉厚而鬆軟，濃郁的醬汁與白飯就是天作之合。五郎還加點了5種生魚片船，而生魚片也是非常鮮味，澆上特製的鹹甜醬汁自製海鮮丼，一個人吃了整份情侶套餐。

地址：神奈川県中郡二宮町山西226

4. 割烹 定食 さがら – 茄子炒肉片定食與炸雞

在第九季第6話五郎來到豐島區的落合南長崎站，被客人說了一大堆現代用語弄得頭昏腦漲後，找到一家看起來很樸素的餐廳。「割烹 定食 さがら」提供各種日本家常料理，從拉麵、咖哩飯、炸物到海鮮丼都有，菜單上有各行各樣的套餐，也可以加點小菜，讓五郎選擇困難症大爆發。

最後，五郎茄子炒肉片定食與炸雞，原本炸雞在午餐時段不能單點，但好人的店主還是幫他做了。份量十足的茄子炒肉片及炸雞，雖然不是什麼特別的料理，但簡單就是最好的，反而讓五郎感到很懷念，也很滿足。對於想感受一般日本料理的旅客也可以來吃吃看。在吃完兩大盤料理後以為五郎要結帳，沒想到又再點一份中華冷麵，用清爽的味道作結這一頓，食量太驚人了！

地址：東京都豊島区南長崎5-18-2

5. 中国家庭料理 楊 2号店的擔擔拌麵

來源自https://tabelog.com/

在2020年除夕夜篇中的開首，五郎就在池袋這家中国家庭料理 楊 2号店接到委託的電話，然後吃了這個擔擔拌麵(元祖汁なし担々麺)。劇中店員一直搞笑地說這個好辣喔、好辣喔，看著白色的麵條與肉碎，可能一開始你也會像五郎一樣少看它，但後勁來了可不得了！花椒的香氣、麻辣的感覺，讓人愈吃愈上癮！

地址：東京都豊島区西池袋3-25-5

因為篇幅的關係，本篇先介紹5家，另外5家的介紹請看下篇喔~

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