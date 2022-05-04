別忽略居酒屋「今天推薦菜單」！日本人絕對會留意的原因有兩個
你有留意過日本居酒屋裡的「今天推薦菜單」嗎？別急著翻紙本或牆上的菜單，內行人分享，要注意「今天推薦菜單」的原因是這些！
有些店除了固定的菜色，還能品嘗到「今日推薦」料理。一如字面上的意思，使用當天採購的鮮魚、蔬菜等優質食材。因此通常不放在固定菜單上，而是另外寫在別的地方。所以不妨留意一下店門口、吧台附近的黑板或白板。通常會加上紅色圓圈標記，或是「今日推薦」等文字，應該很顯目。
會作為當日推薦菜色的，主要是海鮮、蔬菜等季節性菜單。當令時節的新鮮秋刀魚或火鍋等推出時，賣完的菜色旁會打個大叉。
建議大家留意推薦菜單，還有另一個理由。如果是每天早上會到市場採購的店主，有些菜色只有當天到了菜市場才會知道，所以這樣的店家每天的推薦菜色都會不一樣，是不是一間料理美味的店家，可以從推薦菜色得知。
尤其是生魚片，和店主在批發市場夠不夠份量有關，中盤批發商樂於把好東西賣給識貨的行家。要是原本經營魚店或壽司店的居酒屋店主，踩到地雷的機會自然也少了很多。
只不過，越新鮮的好物多半數量也有限，所以先到先贏，經常光臨的熟客自然更有一飽口福的機會。因此，如果找到心裡認定的好店，只好頻繁光顧刷熟客度了。
圖片來源／漫遊者文化
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日本居酒屋達人：發現一間「好居酒屋」之後，你該注意的是這些！
《跟著日本人這樣喝居酒屋全圖解：酒品選擇、佐菜搭配、選店方法一次搞懂，享受最在地的小酌時光》出版社：漫遊者文化
飲酒過量，害人害己。 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203272
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