「無人島露營」原來很簡單！到日本和歌山包島 玩SUP還有簡易桑拿
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】愛露營的旅人有福了！下趟來日本體驗「無人島露營」吧！主打只要空手前來，就能輕鬆享受無人島露營樂趣的「地之島」位於和歌山縣。每日限定1組遊客登島包島，完全遠離人群、獨佔大自然，可說是後疫情時代最讚住宿地點，還能順勢體驗當一日島主。
帳篷、桌椅、烤肉架等露營所需用具，全部都含在住宿費用當中。根據住宿方案不同，4人同住每人每晚19,800日圓起，還能額外加價大玩SUP板，或享受帳篷型的簡易桑拿等。
如果是露營老手，別錯過另一項挑戰前往島上秘境的「生存方案」！營區會提供最基本的生存配備，讓遊客直接在無水、無電、無洗手間的狀態下，體驗真實版的無人島露營。此外，這座無人島還提供舉辦大型活動、拍攝婚紗等，玩法超多元。
和歌山縣 無人島・地之島
交通：JR紀勢本線「初島站」徒步約7分鐘抵達初島漁港後，乘船前往「地之島」，船程約7分鐘。
預約看日文官網：https://jinoshima.mujinto.jp/plan/
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