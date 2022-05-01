快訊

獨／台中府會餐敘感染者攀升 副市長令狐榮達確診

英媒爆普亭將進行胃癌切除手術 期間把權力暫時交給他

圖輯／台鐵五一勞動節不加班車站冷清 看板「停開」字眼變民眾打卡點

「無人島露營」原來很簡單！到日本和歌山包島　玩SUP還有簡易桑拿

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
和歌山縣的無人島「地之島」主打無人島露營。　圖：株式会社ジョブライブ／來源
和歌山縣的無人島「地之島」主打無人島露營。　圖：株式会社ジョブライブ／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】愛露營的旅人有福了！下趟來日本體驗「無人島露營」吧！主打只要空手前來，就能輕鬆享受無人島露營樂趣的「地之島」位於和歌山縣。每日限定1組遊客登島包島，完全遠離人群、獨佔大自然，可說是後疫情時代最讚住宿地點，還能順勢體驗當一日島主。

▲地之島的設備齊全，遊客就算空手登島也能大玩露營。　圖：株式会社ジョブライブ／來源
▲地之島的設備齊全，遊客就算空手登島也能大玩露營。　圖：株式会社ジョブライブ／來源

帳篷、桌椅、烤肉架等露營所需用具，全部都含在住宿費用當中。根據住宿方案不同，4人同住每人每晚19,800日圓起，還能額外加價大玩SUP板，或享受帳篷型的簡易桑拿等。

▲地之島周圍海面相當清澈，大玩SUP板欣賞美景超享受。　圖：株式会社ジョブライブ／來源
▲地之島周圍海面相當清澈，大玩SUP板欣賞美景超享受。　圖：株式会社ジョブライブ／來源

如果是露營老手，別錯過另一項挑戰前往島上秘境的「生存方案」！營區會提供最基本的生存配備，讓遊客直接在無水、無電、無洗手間的狀態下，體驗真實版的無人島露營。此外，這座無人島還提供舉辦大型活動、拍攝婚紗等，玩法超多元。

▲海外拍婚紗又有新玩法！下趟就到無人島拍婚紗吧。　圖：株式会社ジョブライブ／來源
▲海外拍婚紗又有新玩法！下趟就到無人島拍婚紗吧。　圖：株式会社ジョブライブ／來源

和歌山縣 無人島・地之島

交通：JR紀勢本線「初島站」徒步約7分鐘抵達初島漁港後，乘船前往「地之島」，船程約7分鐘。

預約看日文官網：https://jinoshima.mujinto.jp/plan/

◎更多日本美景情報，請鎖定「日本旅行情報局」。

◎更多日本住宿情報，請鎖定「日本住宿情報局」。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

露營 秘境 美景

延伸閱讀

日圓貶值加上油價狂漲 日家庭今年多負擔1.4萬元

日幣止貶？ 五分鐘看懂國際資金流向

日本好市多賣「台灣大雞排」 發音激似髒話惹網直呼：好尷尬

影／省人力降風險 JR西日本開發鋼彈型機器人修電車線

相關新聞

「無人島露營」原來很簡單！到日本和歌山包島　玩SUP還有簡易桑拿

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】愛露營的旅人有福了！下趟來日本體驗「無人島露營」吧！主打只要空手前來，就能輕鬆享受無人島露營樂趣的「地之島」位於和歌山縣。每日限定1組遊客登島包島，完全遠離人群、獨佔大自

「大創DAISO」首家全球旗艦店銀座開幕！旗下三大品牌一次逛

日本知名的百圓商店「大創」DAISO為了迎接50歲周年紀念，宣布將以大創為首並結合旗下兩個子品牌「Standard Products by DAISO」和「THREEPPY」，在4月15日於東京銀座將開設全球首間旗艦店。

走進日本首個世界自然遺產—白神山地 見學「永續旅遊」

「永續旅遊Sustainable Tourism」成為時下最夯的話題，國外如何在觀光活動與森林保育之間取得平衡？日本第一個被聯合國教科文組織評定登錄的世界自然遺產－白神山地（Shirakami San

想念《海街日記》海鮮蓋飯？鎌倉在地人私藏第一名的定食屋是這家

在觀光氣息濃厚的鎌倉，到處可見販賣海鮮蓋飯的餐廳，而しゃもじ是當地少見的定食屋，進而成為當地人尋求熟悉氛圍的好去處。

超可愛史萊姆甜點！名古屋老字號和菓子店x勇者鬥惡龍推「外郎餅」造型伴手禮

日本百年老店青柳総本家也時常推出年輕且充滿創新的創意甜點，這一次更和日本暢銷RPG遊戲聯名，推出特色甜點囉！

「日本夏季賞花5推薦」梅雨繡球花、陽光向日葵與浪漫薰衣草來報到！

日本的四季分明，是不少朋友愛上日本的原因之一，而日本人愛賞花出了名，儘管以「春賞櫻花，秋賞紅葉」最為著名，但其實一年四季可賞的花兒可多了。繼「日本春季賞花5推薦」一文後，JAPANKURU再為大家整理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。