往巷子走！居酒屋打滾30年的日本人告訴你　找到好酒館的訣竅

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該如何找到好的酒館？先往巷子裡去就對了！圖片／123RF
該如何找到好的酒館？先往巷子裡去就對了！圖片／123RF

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在巷弄裡散步觀察，想在市區找到又便宜又好的酒館，先記住底下的實用竅門。

首先，好的酒館不會開在一般的繁華大街上，就算有，價位也偏高，所以必須往巷子裡去找。觀察走在路上的行人、從店裡進出的客人等，應該可以判斷出這家店的氣氛。

光看店前暖簾、燈籠、栽種的花木等，可以判斷店鋪開了多久。如果發現紅燈籠的骨架似乎歷經風霜，應該是很不錯的居酒屋。畢竟店鋪經得起時間考驗而屹立不搖的話，一定是很不錯的酒館。霓虹燈招牌光鮮亮麗，裝潢似乎所費不貲的店鋪呢？大約可以想像不是一個能夠自在喝酒的地方。

圖片來源：漫遊者文化提供
圖片來源：漫遊者文化提供

或許有很多人不曉得，門口掛著用繩子編成的暖簾的店家，就是廉價居酒屋的代名詞。暖簾等於在告訴客人「我們家很便宜喲」。在外面也聽得到的客人喧譁聲，或是電視節目、音樂聲響等，是這類店鋪的特徵。

第二次上門要趁早。第一次去的店如果覺得待客不佳，但酒或下酒菜卻相當不錯，不妨再光顧一次，儘量不要只去一次就急著給負評。也許只是不巧當天進的食材或客群讓你留下壞印象。另外，距離第二次消費時間不要拖太久，可能的話，不妨隔天再次上門。如果去的是間小店，又選同樣座位的話，「這位客人又來啦 」，店家的態度應該也會改變。

一間好酒館，會和客人保持適當的距離。適當地讓客人可以自由放鬆，酒杯空了，便恰如其分地過來為客人添酒。希望你也能培養出找到 好酒館的眼力。

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圖片來源：漫遊者文化提供
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《跟著日本人這樣喝居酒屋全圖解：酒品選擇、佐菜搭配、選店方法一次搞懂，享受最在地的小酌時光》出版社：漫遊者文化

Editor／Sasa

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居酒屋 下酒菜

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