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日本居酒屋達人：發現一間「好居酒屋」之後，你該注意的是這些！

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找到好的居酒屋之後，會產生連鎖效應；圖片來源：123RF
找到好的居酒屋之後，會產生連鎖效應；圖片來源：123RF

居酒屋打滾30年的日本人告訴你：找到好酒館的訣竅，然而找到一間好店之後，要注意什麼事情？

向店家打聽非競爭對手的店鋪　好店會一家連一家

發現一家好酒館，就能像綁粽子一樣接二連三找出其他好店鋪，其實有個祕訣，那就是向非競爭對手的店家老闆打聽。

向西式酒吧的老闆請教「哪裡有美味的烤雞肉串店？」並不會破壞氣氛，或許也能從酒吧的其他客人得到情報。透過這樣的方式，就有機會把該區的好店一網打盡，因為好店會一家連一家。重要的是，去了對方推薦的店以後，別忘了給對方「你說的那家店相當好吃」之類的回饋。這麼一來，對方就會樂於告訴你其他的好酒館。

圖片來源：漫遊者文化提供

要用這個方法，首要關鍵是找到第一家好酒館。這一點務必要記住！

找出不同用途的居酒屋

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

發現一間好店時，不要逢人就宣傳。切記千萬不要告訴那些愛喝酒， 喝醉會發酒瘋鬧事的傢伙。

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居酒屋打滾30年的日本人告訴你：找到好酒館的訣竅

日本居酒屋達人：發現一間「好居酒屋」之後，你該注意的是這些！

內行人解析，日本居酒屋還有分這些類型！

日本人教你正確的居酒屋點菜方法，這樣做最道地！

《跟著日本人這樣喝居酒屋全圖解：酒品選擇、佐菜搭配、選店方法一次搞懂，享受最在地的小酌時光》出版社：漫遊者文化

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居酒屋 酒吧 烤雞

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