內行人解析，日本居酒屋還有分這些類型！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
．居酒屋（大眾居酒屋、大眾酒場）
．烤肉臟串、黑輪店、烤雞肉串店（モツ焼き屋、おでん屋、焼き鳥屋）
圖片來源：漫遊者文化提供
．大眾料亭、小料理屋
．立飲屋
正如其名，是站著喝酒的居酒屋。相較於在那悠閒地慢慢喝酒，更適合打發空閒時間，另外，立飲屋和在販賣酒類的店家設置可站著喝酒的「角打」不同，要小心。
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日本居酒屋達人：發現一間「好居酒屋」之後，你該注意的是這些！
Editor／Sasa
飲酒過量，害人害己。 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203104
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