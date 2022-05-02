內行人解析，日本居酒屋還有分這些類型！

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站著喝酒的立飲屋；圖片來源／123RF
站著喝酒的立飲屋；圖片來源／123RF

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

居酒屋（大眾居酒屋、大眾酒場）

．烤肉臟串、黑輪店、烤雞肉串店（モツ焼き屋、おでん屋、焼き鳥屋）

圖片來源：漫遊者文化提供

．大眾料亭、小料理屋

．立飲屋

正如其名，是站著喝酒的居酒屋。相較於在那悠閒地慢慢喝酒，更適合打發空閒時間，另外，立飲屋和在販賣酒類的店家設置可站著喝酒的「角打」不同，要小心。

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Editor／Sasa

飲酒過量，害人害己。 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203104

居酒屋 烤雞

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