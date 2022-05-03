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正確的「居酒屋點菜方法」學起來！日本人教你這樣做最道地

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找到了一間理想中的居酒屋，入座後遇到的第一個問題就是「要怎麼點菜？」莫急莫慌，30年居酒屋走跳經驗的日本人這麼說……

一坐下來先決定點什麼酒？「無論如何先來杯啤酒」也可以，總之盡快點杯飲料，下酒菜就等酒送來以前再決定。咕嘟咕嘟大口喝下啤酒一解喉嚨乾渴後，店家送上隨酒小菜，一面確認基本菜色及店家的得意料理，一面先點燉煮料理、馬鈴薯沙拉等不怕踩到地雷，又能迅速上菜的料理。

如果不知道該點什麼，涼拌豆腐、醬菜雖然也是不錯的選擇，不妨點一道店裡的特色料理。看黑板上的「今天推薦菜單」最快。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此外，下酒菜不要一口氣點完，因為每家店的份量會有差異。還有，點菜時，先決定好再告訴店員，與其猶豫不決讓店員在一旁乾等，不妨聽聽對方的推薦菜色。

某些店有獨特的規矩，並不適用一般基本通則。比方說，「點菜時要寫在紙上交給店員」、「串烤以○串為單位」、「如果不加點酒類時就要結帳」等規定。或許會覺得有些不合理，不過居酒屋本來就很有個性，希望你能放寬心情享受居酒屋文化。

圖片來源：漫遊者文化提供

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日本人教你正確的居酒屋點菜方法，這樣做最道地！

《跟著日本人這樣喝居酒屋全圖解：酒品選擇、佐菜搭配、選店方法一次搞懂，享受最在地的小酌時光》出版社：漫遊者文化

飲酒過量，害人害己。 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203240

居酒屋 下酒菜 沙拉

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