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淡藍色粉蝶花！三浦半島最大規模「橫須賀市久里濱花之國」百萬花海登場
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】神奈川縣的免費賞花景點「橫須賀市久里濱花之國」，擁有三浦半島最大規模、1.8公頃大的罌粟花園，同時也是觀賞粉蝶花海的絕佳去處。
配合花期，2022年罌粟花、粉蝶花祭已在4月9日開跑，除了上百萬株罌粟花遍布坡地的美景外，接近山頂的天空花田也有約100萬株粉蝶花盛放，預計在日本黃金周期間將能一次賞足紅、粉色的罌粟花、以及淡藍色的粉蝶花。
而在5月底活動結束的前2天，園方也會舉辦摘花大會，免費讓來場者把罌粟花帶回家留念。
◎橫須賀市久里濱花之國 罌粟花、粉蝶花祭
期間：4月9日～5月29日
◎更多日本賞花情報，請看「日本旅行情報局」。
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