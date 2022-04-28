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走進日本首個世界自然遺產—白神山地 見學「永續旅遊」

欣傳媒 / 欣傳媒

「永續旅遊Sustainable Tourism」成為時下最夯的話題，國外如何在觀光活動與森林保育之間取得平衡？日本第一個被聯合國教科文組織評定登錄的世界自然遺產－白神山地（Shirakami Sanchi），已經力行多年，每年總計有3萬至8萬人走訪，這片綿延橫跨日本東北青森縣以及秋田縣的山地的作法值得我們來見學。秋田白神導遊協會提供帶領遊客走進白神山地的導覽服務，讓我們跟著導遊的腳步，深入白神山地。

跟著在地導遊深入森林之中；圖片／大樹個人提供
跟著在地導遊深入森林之中；圖片／大樹個人提供

白神山地是亞洲最具規模的原始山毛櫸林，這片森林當年正因為人類視山毛櫸林為低經濟價值作物而能被完整保留。位於世界遺產登錄範圍邊線上的二森（1086公尺）正好因為青秋林道建設中斷的位置附近，所以相對容易到達。二森步道是白神山地山區之中相當平易近人的山岳，從登山口開始來回只需兩小時，即可抵達世界遺產範圍。

白神山地是亞洲最具規模的原始山毛櫸林；圖片／秋田白神觀光官網
白神山地是亞洲最具規模的原始山毛櫸林；圖片／秋田白神觀光官網

日本取用森林資源運用相當普遍及廣泛，如果登上日本任何一個山頭，都非常容易看到人工林的存在，而眼前的這片森林保留原始森林的完整樣貌，近千年來都是自然地演替與循環，可說是相當珍貴的自然襲產。

在四季皆有不同的風情；圖片／大樹個人提供
在四季皆有不同的風情；圖片／大樹個人提供

位於秋田縣藤里町的駒之岳（1158公尺）是觀察原始山毛櫸林與人工林山貌的絕佳步道。自登山口起登後約15分鐘，會先來到田苗代濕原。這塊濕原如果在初春到訪，融雪之中佈滿白色的水芭蕉，煞是好看。秋天來到這裡則是紅葉交織，充滿著繽紛的色彩，宛如印象派的奔放畫作。在當地導遊的解說之下，能清楚地感受到森林演替的特徵，感受到不同生命的步伐的前進與消退。

孕育灌溉北秋田的米代川；圖片／秋田白神觀光官網
孕育灌溉北秋田的米代川；圖片／秋田白神觀光官網

位在白神山地南部能代市的二井町自古就是河運上一個重要的集散地。過去木業發達的時代，砍伐下的樹幹都是由米代川順流而下出港。這一帶河面甚是寬廣，當地的獨木舟協會定期都會舉辦獨木舟的體驗活動，讓大家可以體驗過往此地船運繁榮的意象。這裡的獨木舟都是手工製作，每艘都是獨一無二的成品。當地導遊除了細心指導划槳的技巧之外，也會滔滔不絕地說起周邊的舟運歷史，以及二井町跟明治天皇的一些淵源故事。操槳滑行在廣闊的河面讓人感受心曠神怡，也讓人開始想像過往此地熱鬧的時候是怎麼樣的光景。

在白神山地品嘗秋田特產的米棒湯，特別有滋味；圖片／大樹個人提供
在白神山地品嘗秋田特產的米棒湯，特別有滋味；圖片／大樹個人提供

日本於今年三月起開放外國人以商務以及留學的目的進入日本，隔離天數也大幅縮減至三日甚至免隔離。期待在不久的將來，更多旅客來到白神山地學習當地人與大自然共好的生活態度。

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撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

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觀光 獨木舟 步道

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