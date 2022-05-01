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「大創DAISO」首家全球旗艦店銀座開幕！旗下三大品牌一次逛

聯合新聞網 / 窩日本
圖片來源: 官網及官方IG
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【撰文:窩日本快訊/窩日本】

日本知名的百圓商店「大創」DAISO為了迎接50歲周年紀念，宣布將以大創為首並結合旗下兩個子品牌「Standard Products by DAISO」和「THREEPPY」，在4月15日於東京銀座將開設全球首間旗艦店。

未來不用再東奔西跑，就能網羅大創旗下三大品牌的所有商品！另外也因為地點選在精品店林立的高級地段銀座，因此開幕前就話題性十足，未來到銀座購物，也能買到銅板價的精美好物。

因為大家對於大創應該已經熟悉，因此小編針對較少人知的兩個子品牌「Standard Products by DAISO」和「THREEPPY」，做個簡單的介紹。

Standard Products by DAISO

Standard Products by DAISO有小無印良品之稱，以超級平價的價格就能買到許多充滿質感、沉穩設計的生活雜貨；

圖片來源: 官網及官方IG
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與一般百元商店的快時尚不同，Standard Products風格更加簡約、商品更有質感，提供超過1,300種類的商品，並以沉穩的黑白灰藍等色系為基底，價格從330日幣、550日幣到最貴1,100日幣之間，用小錢就能打造屬於自己的高質感居家環境。

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THREEPPY

THREEPPY則是比大創再貴一點點、商品更為精緻的300元日幣均一價百元商店。在2018年成立的THREEPPY，商品多採用粉色、薄荷綠等溫和的色調製作，推出許多受到20~40代女性歡迎的可愛商品和角色商品。

圖片來源: 官網及官方IG
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為了迎接大創創業50周年紀念，THREEPY將全新蛻變，產品的八成將維持原本300日幣的售價，其餘兩成則調整成150～1,500日幣之間。藉由拉大價格區間，讓可提供的商品範圍變得更加廣泛，整體也將升級成「追求大人風的可愛雜貨」品牌。

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目前全商品約有2400件，其中的9成都是原創商品，未來將以100%原創為目標，即將登場的銀座旗艦店正是THREEPPY蛻變後的一號店！

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讓我們一起期待旗艦店的盛大開幕吧！

官網：https://www.daiso-sangyo.co.jp/info/news/15363

窩日本推薦閱讀：日本百元商店Can Do必買人氣商品15選推薦！日本人都買這些生活雜貨與文具！　

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