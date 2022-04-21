日本夏季賞花5推薦：梅雨繡球花、陽光向日葵與浪漫薰衣草來報到

日本的四季分明，是不少朋友愛上日本的原因之一，而日本人愛賞花出了名，儘管以「春賞櫻花，秋賞紅葉」最為著名，但其實一年四季可賞的花兒可多了。繼「日本春季賞花5推薦」一文後，JAPANKURU再為大家整理「日本夏季賞花5推薦」，搭配梅雨、陽光、夏夜晚風，帶你體驗專屬於夏天的熱情情調。

杜鵑花對於來自港台的大家來說並不陌生，由於地理位置處在熱帶亞熱帶區，因而台港兩地的杜鵑花花期較早，總給人春天的印象。日本杜鵑花花期大多落在4月中下旬到5月間的春夏之時，其實蠻常見於城市街道中、各大公園或古典庭園內等，其中人氣的杜鵑花名所以神社寺院及庭園為多。就東京一帶來說，最有名的莫過于文京區根津神社的杜鵑花苑，另外像神奈川川崎的等覺院、箱根小田急山之飯店、東京青梅市的鹽船觀音寺等，也都是賞杜鵑花的好去處。

這些神社寺院或庭園的杜鵑花景色有個共同特色，那就是能見到小丘上一叢一叢經過修剪過，呈現出一個個色彩錯落有致的圓形杜鵑花叢，彷彿是一幅小品點彩畫一般。再搭配該地的一些建築或自然景色，以形成各有特色的杜鵑花景。不過如果想要欣賞更自然澎湃的杜鵑花，也可以選擇到海拔高一點的地方，例如那須高原上的八幡杜鵑花群落地，有宏大的山體作為背景，絕對能滿足你自然派的賞花需求。那須高原畢竟海拔較高，因而杜鵑花花期相對平地也比較晚，大約會落在5～6月中旬。

那須八幡杜鵑花群落地（那須八幡ツツジ群落地）

地址：栃木県那須郡那須町湯本

官方網站

繡球花和櫻花一樣，可說是日本蠻代表性的花種，日文稱作「アジサイ（Ajisai）」，也以漢字賦予詩意之名「紫陽花」。繡球花開在日本6月初夏的梅雨季時，是日本初夏的風物詩，每到這個季節，在日本各大文具店中也能見到一系列繡球花與梅雨主題的文具。當然，繡球花也可說是人們在日本漫長梅雨季中的某種「救贖」吧。（笑）

和杜鵑花一樣，日本的繡球花常見於人們日常生活的場景中，而花名所則以寺院神社及庭園居多。像在東京都內的高幡不動金剛寺、白山神社，京都的柳谷観音 楊谷寺與三室戸寺都還蠻經典。不過關東一帶一直蠻高人氣繡球花名所，當屬鐮倉江之島了。長谷寺、明月院、御靈神社、成就院等，都是初夏鎌倉的繡球花名所，而江之島上據說也有隱藏版繡球花景點。除了鎌倉江之島一帶，箱根的初夏也有繡球花可賞，尤其是登山電車兩旁能見到繡球花，是蠻特別的風景。

說起夏天的北海道，怎能叫人不想起富良野的薰衣草花田呢？到美瑛富良野賞薰衣草和彩虹花田，可說是北海道夏季旅遊的定番，富良野一帶的氣候據說與薰衣草之鄉的法國普羅旺斯類似，因而戰後當地人為發展產業，而開始種植薰衣草以生產精油。儘管後來面臨工業化，導致精油製作產業落寞，不過在地方人士、國鐵及農家的努力下，成功讓一部分的薰衣草農園轉型為觀光農園。其中，名揚海外的富田農場（富田ファーム）就是最典型的代表。

富田農場中，不僅能見到浪漫又療癒芬芳的薰衣草花田，還種植了許多不同的花卉，夏日盛開時行程宛如彩虹一般的花海。除了花海之外，富田農場也積極開發薰衣草周邊商品，從最初的旅行用薰衣草香包，到後來先後取得了化妝品製造及肥皂製造的資格，研發自家品牌的薰衣草香水、薰衣草香皂，更獲得了南法薰衣草生產者組織（南フランスのラベンダー生産者組織）的認可，並吸引包括英國皇室、日本皇室等光臨參觀。

每年夏天，JR會配合薰衣草花期，在JR富良野線上運行期間限定的觀光列車「富良野・美瑛Norokko號（富良野美瑛ノロッコ号）」，並開設臨時車站「薰衣草花田站（ラベンダー畑駅）」，方便來自國內外的觀光客到富田農場欣賞美麗的薰衣草花海。

富田農場TOMITA FARM（富田ファーム）

地址：北海道中富良野町基線北15号

交通：JR富良野線 薰衣草花田站（夏日限定富良野・美瑛Norokko號臨時站）

官方網站

向日葵是在江戶時代自中國傳入日本，最早叫做叫「丈菊」，別名「迎陽花」，而後因取中文花名「向日葵」之意，日文稱「ひまわり」，也有一段時間寫作「日廻り」。向日葵剛入日本時，其實日本人並沒有很喜歡，覺得這花太大，少了一般花兒可愛精巧的感覺。後來是因為1666年時出版的日本最早的百科書《訓蒙圖彙》（きんもうずい），受到當時以及後代園藝師們的喜愛，而裡面記載了關於向日葵的資料，也使其開始作為觀賞花應用於園藝中。

不過現在受大家歡迎的向日葵花海，比較多是作為農業用途，卻也同時成為地方創生提供了幫助。例如之前跟大家介紹過的清瀨向日葵花田，便是在休耕時作為肥料養田而種植。而日本最大也最老的向日葵花海——北海道北龍町的向日葵之里也是如此。我們2019年時曾和大家介紹過上越妙高APA飯店渡假村的「向日葵和掃帚草王國」，搭配飯店內人氣的點燈秀，也是蠻值得一訪的景點。只可惜目前礙於疫情影響，不確定「向日葵和掃帚草王國」是否會再次開放。

日本的夏天，是少不了煙火的。而煙火古來又有「煙花」一稱，儘管中文中的「煙花」一詞也不僅指的是煙火啦。不過就煙火的形態上來看——它無疑是日本夏夜夜空會盛開的美麗花朵，只是每次花期都如曇花一現般，在綻放的瞬間即凋落。不過也正是這樣，也才使其能完美詮釋夏天的熱情，以及當煙花消散時，夏季也將結束的寂寥感吧。

日本的夏日煙火大會，是全國性的活動，亦是盛夏風物詩。若非有疫情影響，每年夏天的煙火大會，可說是每個地方一整年的高潮吧，當然更是夏天來到日本旅行必體驗的「賞花行程」。關於日本全國各地人氣的煙火大會，可以參考我們2021年為大家整理的部分情報，而若計畫要好好享受一場道地的煙火大會，不妨看看我們整理的小筆記吧。

夏日賞花其實也很忙

儘管這次跟大家摘錄了這5種夏之花，不過還有如5～6月的芝櫻、菖蒲、7～8月的蕎麥花等，都是蠻值得一賞的。這樣看下來，其實夏天賞花的忙碌程度，或許也不亞於春天？

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