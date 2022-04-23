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超可愛史萊姆甜點！名古屋老字號和菓子店x勇者鬥惡龍推「外郎餅」造型伴手禮

聯合新聞網 / 窩日本
照片轉自官網：https://www.aoyagiuirou.co.jp/
照片轉自官網：https://www.aoyagiuirou.co.jp/

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

來自名古屋的和菓子專賣店「青柳総本家」創業於1879年，店名「青柳」的名號來自德川御三家之一的尾張藩14代藩主德川慶勝所賜予。

本店現今的店鋪外觀是1937年所重建的，因為在太平洋戰爭時曾被燒毀，青柳総本家至今已有超過140年的歷史，是許多人到名古屋必買的日式和菓子伴手禮名店。

不過你以為這樣的百年老店只會販售傳統甜點嗎？青柳総本家也時常推出年輕且充滿創新的創意甜點，這一次更和日本暢銷RPG遊戲聯名，推出特色甜點囉！

青柳総本家x勇者鬥惡龍 聯名伴手禮新登場

被日本國民票選為百大電玩遊戲第二名的勇者鬥惡龍，裡面的吉祥物角色「史萊姆」深受大家的喜愛。青柳総本家將史萊姆可愛重現，推出史萊姆造型伴手禮禮盒。

打開禮盒會看到三隻不同顏色的史萊姆，青柳総本家將自家的甜點外郎餅（ういろう）以史萊姆造型包裝袋包裝，除了藍色的定番口味外，特別推出限定的橘色蜜柑與綠色奇異果口味。

Q彈的外郎餅是日本特有的蒸製糕點，適合在下午茶時配上一杯茶美味享用

照片轉自官網：https://www.aoyagiuirou.co.jp/

青柳総本家x勇者鬥惡龍的限定甜點預計在青柳総本家直營店、名古屋市內百貨公司、名古屋KIOSK、中部國際機場與官網販售，有機會可以買來嘗鮮看看哦！

官網：https://www.aoyagiuirou.co.jp/news/post-203077/

窩日本推薦閱讀：日本國民票選「百大電玩遊戲」完整榜單！你最愛的遊戲有沒有入榜？　

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甜點 名古屋 伴手禮

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