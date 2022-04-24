想念《海街日記》海鮮蓋飯？鎌倉在地人私藏第一名的定食屋是這家

【撰文:J / 窩日本】

說到鎌倉，不免俗聯想到由是枝裕和執導的電影—海街日記，這部以湘南為舞台的電影。鎌倉的夏天、老房子、紫陽花、祭典和梅子酒等，每一個畫面、每一位角色的舉手投足，都能夠讓人感受到屬於鎌倉特有的生活感。其中最讓人印象深刻，不外乎是四姐妹圍繞在同一張餐桌，吃著現煮吻仔魚蓋飯的那一幕。

到鎌倉遊玩，也千萬別忘記探訪湘南海岸家喻戶曉的美味—生吻仔魚蓋飯! 吻仔魚因為捕撈上岸後，鮮度大多僅能保存半日不到。即使在日本如果不是產地，大多也只能吃煮熟版本的吻仔魚。如果有機會一定要來體驗看看新鮮生吻仔魚咕溜入喉的鮮美。

店門口充滿可愛的飯杓圖案，提醒你しゃもじ在這不要走過頭了～

這次來到多次被旅遊雜誌介紹的定食屋しゃもじ，來一嚐吻仔魚蓋飯的美味。しゃもじ，在日文裏是飯杓的意思，因此店面入口處的木板上及各式看板上除了店名しゃもじ，均有可愛的飯杓圖案的蹤影，很是可愛。推開日式的拉門，裡面坐了不少當地的居民以及日本國內的觀光客。當天周末下午5點出頭，不出半小時，連吧台位置也被坐滿，讓人很是珍惜幸運得到的位子。

在觀光氣息濃厚的鎌倉，到處可見販賣海鮮蓋飯的餐廳，而しゃもじ是當地少見的定食屋，進而成為當地人尋求熟悉氛圍的好去處。聽說店裏的員工都是從小一起長大的好朋友，也難怪店裡的氣氛像是到朋友家玩一樣親切溫暖。滿滿的在地感，瞬間讓人覺得自己好像也成為鎌倉的一份子。

しゃもじ最著名的是午餐時段，新鮮被捕獲上岸的生吻仔魚；到了晚上時段的17點～18點則是店內的Happy hour-­­­除了鎌倉啤酒之外，所有飲品一律半價。當天雖然因為追完夕陽才來，錯過新鮮的生吻仔魚，但一聽到如此划算的優惠立刻調適好心情(笑)。

如果生吻仔魚有現貨時，只要加價２００円即可追加生吻仔魚點綴，讓你的海鮮蓋飯更彭派！

即使沒有生吻仔魚，還是不想錯過釜揚(水煮)吻仔魚，毫不猶豫的點了人氣NO.1的海鮮吻仔魚蓋飯！

晶透的白米飯，上面鋪著超出想像滿滿的釜揚吻仔魚，再擺上5片包含鮪魚中尾腹等當天精選部位的厚厚生魚片。除了薑泥及蔥花點綴，碗邊還灑滿爽脆的乾海帶作很是特別。光一端上來的畫面就讓人滿足地展開笑顏。

＊白飯可免費加大。

＊加價２００円即可追加生吻仔魚點綴，讓你的海鮮蓋飯更彭派！（限有庫存時，禁漁期１～３月除外）

＊再加價２００円即可升級為定食，多兩樣小菜。

生魚片的厚度跟大小讓人很難忽視，其實下面藏著滿滿的釜揚吻仔魚！

第一步，當然是滿滿一口吞下口感不死柴的釜揚吻仔魚！吻仔魚本身沒有甚麼特別的味道，所以大多都還是在薑泥及醬油的帶領下，搭配白米飯入口會比較討喜。在しゃもじ吃到一半如果味覺有些疲乏還能有不同風味－可以試著往飯上淋上一些壽司醋，拌勻後就會有吻仔魚散壽司的感覺。

最讓人回味無窮的是しゃもじ獨家的微辣醬油麴。由小豆島的醬油麴拌上青唐辛子製成，偏重的調味及醬油麴的口感更可以帶出吻仔魚的鮮甜，很值得一試。

擺盤豪邁的生菜沙拉，上面的炸吻仔魚很有在地感。

當天單點的豆腐沙拉，豆腐被豪邁擺在新鮮蔬菜上，最後再灑上炸吻仔魚。吃到一半會忍不住把炸吻仔魚當下酒菜一樣，一根根抓起來享用(笑)

有時候會提前開門，如果營業時間前到了附近，可以去碰碰運氣喔～

搭乘江之電朝聖傳說中的灌籃高手平交道，拍下跟漫畫一樣的場景或許是大家的來鎌倉的首要任務。但同時鎌倉也是擁有完美海景的城市，沙灘、衝浪、啤酒、海鮮更是屬於這個地方的原汁原味。還沒有吃過湘南海岸的名物—生吻仔魚蓋飯嗎？下一次來東京記得安排來鎌倉的行程，趁早來しゃもじ排隊吃看看每天現捕的新鮮生吻仔魚咕溜的口感喔！

店舖資訊

地址 〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷１丁目１５−２

店名 定食屋しゃもじ

交通簡介: 江之電 長谷站 徒步約５分；

JR鎌倉站 徒步約20分

營業時間 11:30～15:00；17:00～21:00

定休日 禮拜二

官網 http://shamojikamakura.blog.fc2.com/

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