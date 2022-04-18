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18公尺高聳雪壁超吸睛！2022年「立山黑部」正式開山　漫步春季雪谷

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圖：向日遊顧問有限公司／來源
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擁有高聳雪牆的「立山黑部」深受訪日遊客喜愛，值得遊客多次造訪。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
擁有高聳雪牆的「立山黑部」深受訪日遊客喜愛，值得遊客多次造訪。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】春遊日本必玩超知名景點「立山黑部」在4／15迎接開山，首日雪壁高達18公尺，超越近幾年記錄！伴隨開山同步開跑的「2022立山黑部・雪之大谷」今年延長至6／25為止，室堂與大觀峰雙區域的戲雪活動會接連登場，帶來長達70多天的春日雪之盛典。

▲4／15立山黑部開山當日盛大的「2022立山黑部・雪之大谷」活動同步起跑。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲4／15立山黑部開山當日盛大的「2022立山黑部・雪之大谷」活動同步起跑。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

最受遊客喜愛的經典項目「漫步雪之大谷」在6／25前都能體驗，預估即使到了活動尾聲的6月仍有近十公尺雪壁可欣賞。能體驗行走在雪壁環繞的奇幻空間中，再與當日雪壁高度告示牌來張合照，留下美好旅程紀念。

▲開山當日今年雪壁最高點也公佈答案，高達18公尺！　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲開山當日今年雪壁最高點也公佈答案，高達18公尺！　圖：向日遊顧問有限公司／來源

▲2022年開山當日雖然陰雨綿綿，仍有許多媒體到訪報導開山盛況！　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲2022年開山當日雖然陰雨綿綿，仍有許多媒體到訪報導開山盛況！　圖：向日遊顧問有限公司／來源

今年室堂增加全新區域「#我的大谷」，打造高約10公尺的迷你版雪之大谷，遊客能在雪壁上撰寫留言，拍下美照或是創意十足逗趣照。室堂轉運站上方與立山自然保護中心連結的道路則有高約8公尺雪壁的「雪之迴廊」可探險，還能親眼見識開山功臣「熊太郎」除雪車，四項活動皆在6／25前都能遊玩。

▲「雪之迴廊」兩側雪壁的更加貼近，刺激感十足。（※圖為往年照片）　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲「雪之迴廊」兩側雪壁的更加貼近，刺激感十足。（※圖為往年照片）　圖：向日遊顧問有限公司／來源

開山初期來玩，室堂還能體驗期間限定的「全景之路」與「雪之日曆」2大亮點！全景之路主打讓遊客直接走在尚未開始融雪的白雪步道上，從視野開闊的絕佳位置眺望立山連峰雄偉景觀。雪之大谷的高聳雪壁來自天然積雪，因此根據每年天候狀況，會反映出不同色澤與高度，透過雪之日曆就能了解去年冬季的積雪情形喔！

▲今年積雪狀況如何？從「雪之日曆」就能得知！（※圖為往年照片）　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲今年積雪狀況如何？從「雪之日曆」就能得知！（※圖為往年照片）　圖：向日遊顧問有限公司／來源

另一會場的大觀峰區域，則可體驗躲進「雪之口袋」巨大雪屋拍照，或到2樓展望台穿梭過「雪之隧道」欣賞山色，兩項活動以5月上旬為分界在開山後輪流登場，讓不同時節上山遊客能體驗不同的立山白雪魅力。

受疫情影響目前雖然無法出發，但立山黑部在春季開山後，緊接著還能享受夏季沁涼殘雪與登山健行，以及秋季日本最早登場的紅葉、海拔高度落差帶來的紅葉三段變化等，擁有多樣化又迷人的觀光魅力，持續到11月下旬都能遊樂，期待能出發的那一天早日到來！

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