動物系、古老混浴、翡翠色之湯　5大「日本雪景溫泉」任你選

日本人愛泡澡出了名，而日本的溫泉和錢湯文化也深植不少海外人士心中，自然也成了來到日本旅遊觀光時少不了的體驗之一——尤其是冬天的時候！四季分明的日本，冬天不少地方都能見到雪，有自然雪景搭配溫暖的露天溫泉，那可說是種格外浪漫而療癒的享受。這次就讓JAPANKURU為你整理下面幾個雪景溫泉作為冬季日本旅遊的參考吧。

福島蘆之牧溫泉

從會津若松達成會津鐵道前往大內宿的途中，會經過的蘆之牧溫泉，近年因為《鬼滅之刃》的關係又紅了一番。當然蘆之牧溫泉本身是歷史悠久的千年老泉，以邊泡溫泉邊賞山川美景聞名，特別是秋冬季景美如畫，亦有著「夢幻溫泉鄉」，而旅館大川莊的露天溫泉，自然不在話下。在露天湯船中，坐賞為雪覆蓋的山河，療癒地格外詩意。

位於溫泉旅館的中央，設置的是一座方型的「漂浮舞台」（浮き舞台），與原本亦呈現方型的室內空間相對，形成絕妙的幾何視覺效果。舞台之所以命名為「漂浮」，是因為它立於一樣位於旅館中央的方型溫泉池水之上，而館內整體古色古香的木造裝潢，搭配小橋、階梯亭台等對稱對角的幾何設計，以及和風木蟲籠格窗門綴飾其中，真與《鬼滅之刃》中無限城中心的場景神似。且中間那漂浮舞台，平時亦是日本傳統樂師的表演舞台，而作品場景中則是抱著琵琶的鳴女居於其中，彷彿一動弦，這現實與作品中的場景便能交錯。

除此之外，據說在會津鐵道的蘆之牧溫泉站，還有一隻可愛的站長貓喔。

蘆之牧溫泉 大川莊（芦ノ牧温泉 大川荘）

地址：福島縣會津若松市大戶町蘆牧下夕平984

官方網站

長野志賀高原熊之湯溫泉

滑雪加溫泉是天堂絕配。在日本最高之滑雪聖地志賀高原上，有個擁有170年歷史的熊之湯溫泉。擁有「翡翠色之湯」之稱，熊之湯呈現出日本溫泉少見的碧綠色，也是非常有名的美肌溫泉。當地傳說野熊會到溫泉中泡湯療傷，因而得名。

有趣的是，據說這溫泉水也真是能直接飲用的（官方建議喝半杯）。對於不習慣與大家「坦誠相見」泡溫泉的客人，飯店也有提供泡澡專用的浴袍，可以穿著泡溫泉，不用怕害羞。且即便不在熊之湯的飯店住宿，也可以只泡溫泉。

熊之湯飯店（熊の湯ホテル）

地址：長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148

官方網站（日文）

長野地獄谷溫泉

在前往志賀高原的行程中，除了可以安排之前和大家介紹過的翡翠綠熊之湯溫泉，還有非常有名的地獄谷溫泉也是人氣選項。單說「地獄谷溫泉」也許大家沒什麼印象，不過說「猴子泡溫泉」，想必大家多少都會有些印象。距離志賀高原不遠的地獄谷雪猿公園，可以見到聞名全世界的雪猿入浴景。

地獄谷野猿公苑

地址：長野県下高井郡山ノ内町大字平穏6845

官方網站

與此同時，園內其實也有人類可享受的溫泉旅館「地獄谷溫泉後樂館」。據說在泡露天溫泉時，還有可能有猴子亂入呢。

地獄谷溫泉後樂館（地獄谷温泉 後楽館）

地址：長野県下高井郡山ノ内町大字平隠6818

官方網站

北海道然別湖畔溫泉

在北海道十勝大雪山一帶的然別湖，是天然火山堰塞湖，看成北海道N大美景之一。據說這裡冬天在湖面冰封時，會有非常特別的湖上露天溫泉可以體驗，吸引不少溫泉客前往「朝聖」。

在一片雪白景色中享受溫泉，那又是不同於前面和大家介紹的雪景溫泉的另一種特別體驗。除了湖上的露天溫泉外，也有足湯可以享受。

然別湖溫泉 飯店風水（然別湖温泉 ホテル風水）

地址：北海道河東郡鹿追町字然別湖畔

官方網站

栃木那須溫泉鄉

關東一帶的栃木縣，也是個溫泉資源豐富之所，其中以日光和那須兩處為多。由於從東京搭乘新幹線，只要一個小時就能到達，因而也可說是東京都民們喜愛的溫泉地。在那須有個因阿部寬主演的電影《羅馬浴場》而人氣飛漲的觀光溫泉——北溫泉旅館。

作為歷史悠久的老溫泉旅館，北溫泉旅館無論房間還是浴池區都頗有復古氛圍，且浴池區牆上能見到巨大的天狗面具，令人印象深刻。位於那須高原上，冬天下起雪來亦是非常不錯的雪景溫泉地，非常值得喜愛泡湯的朋友們踩點。

北溫泉旅館

地址：栃木県那須郡那須町湯本151

官方網站

其實在那須高原上，還有另一座男女混浴的「大丸溫泉」，和前面跟大家介紹過的北溫泉一樣，幾乎都有約650年左右的歷史。而大丸溫泉旅館本身，則是擁有逾200年歷史的老旅館。與其說大丸溫泉男女混浴出名，該說是它的「川之湯」更是特色。位於海拔高達1300公尺的那須高原，溫泉水源自那須名峰茶臼岳流淌而下的溪泉，並用石頭阻擋堆砌成一個又一個溫泉泉池，謂之「川之湯」。所以大家也稱它為「野趣滿點的溫泉」，因為可以享受多個自然露天溫泉。

冬天的那須少不了雪，雖然不像夏天那樣可以不畏寒地享受大丸溫泉的野趣之樂，但作為雪景溫泉，自然又是另一種美的享受。

大丸溫泉旅館

地址：栃木県那須郡那須町湯本269

官方網站

雪景溫泉 冬日玩日本的絕佳體驗

來到溫泉資源及系統設備完備的日本，泡湯真的是一大享受。尤其是在冬天來賞雪玩雪時，能同時享受雪景和露天溫泉可是再幸福不過了。除了這次跟大家介紹的這幾個地方，像草津溫泉也是非常適合冬天溫泉旅的地方唷！有興趣的朋友可以參考JAPANKURU特派員們前往體驗的文章。下個冬天，規劃一趟日本溫泉之旅吧。

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