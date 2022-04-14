趕不上櫻花季不怕！日本春天賞花推薦5選　 紫藤、油菜花、粉蝶花樣樣浪漫

四季分明，是不少人愛上日本的原因之一。儘管提到日本賞花，全世界的人都首先想到櫻花，但可稱為「賞花大國」的日本的春季可是熱鬧而忙碌的。日本賞花的歷史悠長，儘管最早也是取自中國古代文化，卻兀自將之發展地別有特色，且傳承至今。中國文人自古愛詠梅，賞梅自是雅趣，所以日本一開始亦以賞梅為主流，直到平安時代（西元794-1185年）時才開始流行賞櫻，並一直持續到了今天。發展到現代，不僅是梅花和櫻花，日本春天還有好多好多值得一賞的花兒，絕對讓你能感受到滿滿的春日力量。

歲寒三友之一的梅花，是早春先開的花兒之一。由於它早春總是乍暖還寒，因而梅花耐寒開花的特性亦使其自古就受到中國文人雅士喜愛，當然後來更被選為中華民國國花。儘管如此，台灣畢竟是亞熱帶熱帶地區，梅花其實並不是那麼常見，相信不少台灣朋友和它都有種熟悉卻又陌生的感覺，因此也更值得大家把握到日本觀光的機會，體驗賞梅之樂。而日本的梅花種類繁多，無論是粉色的紅梅、冰清玉潔的白梅，還是能紅白同開的源平梅等，花期也略不相同。早開的梅花大約會在1月下旬開始開花，一路次第盛開到3月。

其實在日本各處公園、庭園或是一般人家的花園內，都能見到大大小小的梅花。要論起賞櫻名所，就不能不提茨城縣偕樂園的梅林與梅花祭。園內種有3000多株梅花樹，種類多達100種，每年早春開始次第綻放。而祭典期間，園內也還有很多梅子的點心伴手禮，以及梅酒可以購買品嚐。有興趣的話，可以參考我們之前寫的文章。

另外京都北野天滿宮的梅苑也是非常有名的賞梅名所，蠻特別的是每年2/25，苑內都會定期舉辦梅花祭典及能見到舞妓和藝妓出行的「梅花祭野点大茶湯」，蠻值得體驗看看的。就東京都內來說，位於世田谷區的羽根木公園也是非常有人氣的賞梅名所。若喜歡爬山踏青，茨城的筑波山更是郊遊賞梅的不二選擇。

偕樂園（偕楽園）

地址：茨城県水戸市常磐町1-3-3

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不得不說，油菜花最早是作為經濟作物栽種的，畢竟不僅油菜可食用，更能製作成菜油用於料理。然而春季整片油菜田開花時，那一片金黃的景象實在迷人——那高至腰臀間的黃色小花串隨風擺盪時，宛若掀起一波波金黃浪花似地，彷彿有種格外純真的氛圍，如同經典電影《真善美》中的場景一般。

想要賞專屬春天的金黃花海，不妨選擇到千葉成田機場一帶的成田夢牧場。原本作為專門的牧場，自明治20年（1887年）起開始營運，而直到1987年時終於作為觀光景點公開問世。牧場內不僅能見到乳牛、綿羊等各種可愛的小動物，春天也能見到大片的油菜花海。更特別的是，這片花海周邊還有一大排櫻花，齊放時美不勝收，也可以選擇搭乘小火車，繞花海一圈。

成田夢牧場（成田ゆめ牧場）

地址：千葉県成田市名木730ｰ3

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日本桃花的花期和櫻花相近，不過要比櫻花早開一些。最早在彌生時代自中國傳來的桃花，為愛賞花的日本人培植出諸多種類，氛圍較不同於在台灣也能見到的水蜜桃桃花。有趣的是，由於都是花樹，似乎會有不少人難以區別梅花、櫻花和桃花，所以日本Weather News曾以插圖的方式教大家區分三種花，有興趣的朋友可以參考看看。

的確，桃花也一樣穿插出現在日本各地，但若想要見到如同國文課本中《桃花源記》的絕美桃花林，那茨城的

古河公方公園絕對不會讓你失望。古河公方公園內種植有逾千本桃花，江戶時代以來就是當地的賞花名所。當春風拂過時，那「落英繽紛」的場景格外熟悉而夢幻。

腹地開闊的公園中，除了美麗的桃花林外，也種植許多包括染井吉野櫻、枝垂櫻、油菜花、曼珠沙華、菖蒲等不同季節的花，像園內的草坪廣場西側就有一整排的染井吉野櫻，另外還有夏天盛開的大賀荷花（大賀ハス），也是園中非常有名的名景色。更多園內景色，可參考我們之前寫的文章。

古河公方公園（古河綜合公園）

地址：茨城県古河市鴻巣399-1

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年年櫻花季結束時，難免會讓人有點落寞。不過只要一想到還有紫藤花接棒，對於賞花客來說又是新的期盼。紫藤其實也是蠻有和風風情的花，儘管在其他國家也有不同品種，但日本有其原生種，且藤花的意象也蠻常出現在古代各式家紋中。近年因為動漫《鬼滅之刃》的關係，也使得賞紫藤更加有人氣。

說起紫藤花名所，足利花卉公園的大藤祭不僅名震關東，更可說是日本前三大的紫藤花名所。公園內那有160歲的大藤棚是名物，更有長達800公尺的白藤隧道，還有優美可愛的粉紅色藤花等。且不說白天各式藤花景色就足矣迷人眼，到了晚上點上燈後，夢幻氛圍將全然不同於白天，非常值得一遊。另外其他紫藤花名所，位於福岡北九州的河內藤園，也是令人魂縈夢牽的絕景地，而東京都內蠻有人氣的還有龜戶天神社等。有興趣的話，可以參考JAPANKURU之前為大家介紹過的紫藤花名所文章。

足利花卉公園 (あしかがフラワーパーク)

地點：栃木県足利市迫間町607

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來自北美的粉蝶花，來到日本後成了亞洲知名的粉藍之海。小巧可愛的粉蝶花，有個格外詩意名字，叫「琉璃唐草」，而它那佈滿原野的淡藍色花海，與晴空連成一線，彷彿能讓看到景色的人們忘卻一切煩憂。賞粉蝶花的樂趣不僅在於能徜徉在夢幻的淡藍世界，矮小的小花兒一朵朵玲瓏可愛，巧用長焦段鏡頭或大光圈壓縮景深來拍個特寫，也是十分迷人的。

日本經典的粉蝶花名所，當屬名揚海外的茨城縣國營常陸海濱公園（國營日立海濱公園）了。那接天的粉藍色山丘叫人心醉，當風吹起，小花兒個個隨風顫動的樣子也格外逗趣。在關西的話，近年大阪舞洲海濱公園也是新科粉蝶花名所。在關東若覺得茨城有點遠，那麼也是可以到東京都內的國營昭和記念公園，或是埼玉的國營武藏丘陵公園走走，也能找到粉蝶花海唷。

國營常陸海濱公園（国営ひたち海浜公園）

地址：茨城県ひたちなか市馬渡 字大沼605-4

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日本春季賞花忙 你都忙跑哪些呢？

這次為大家整理了除了櫻花以外的5種值得一賞的花兒，是否已經讓人覺得夠忙了呢？（笑）其實除了這5種之外，像是日本的杜鵑花也是有不少花名所。另外還有魯冰花、虞美人等，其實在一些比較大型的公園中，也都多多少少見到，例如我們之前和大家介紹過的，一樣是賞櫻賞花客天堂的HANA・BIYORI中，春天就有超繽紛的魯冰花。之後JAPANKURU還會為大家整理夏季篇的賞花名單，有興趣的看客們，期待一下吧。

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