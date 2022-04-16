哆啦A夢化妝包、收納袋好可愛！日本Thank You Mart全新聯名一律390日幣

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

黃色的LOGO、上面寫著390以及一個大大的微笑設計，這是來自日本的均一價商店「Thank You Mart」。

「Thank You Mart」在日本有超過100間門市，販售著各式各樣的居家生活雜貨，全品項通通只要390日幣，時不時還會與卡通角色聯名，因此深受小資女的喜愛。最近Thank You Mart迎接春暖花開的季節，與哆啦A夢和哆啦美合作，推出全新聯名商品囉！讓小編帶你來瞧瞧~

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『I’m Doraemon』THANK YOU MART x 哆啦A夢春季聯名商品

這次的聯名商品以柔和的淡色系為主，淡紫、淡黃、淡粉等，帶出春天溫柔的氛圍。

📍輕柔束口袋 ふわふわ巾着

📍輕柔零錢包 ふわふわコインケース

ふわふわ(fuwafuwa)是形容東西很輕柔、軟綿綿之意，這兩款商品特別選用和顏色一樣柔和的方式製作，讓人在使用時不僅視覺感到舒適，觸感也有極佳的體驗。

商品正面繡有哆啦A夢與哆啦美可愛的笑臉，是哆啦迷們必買的商品！

📍化妝包 コスメポーチ

尺寸12*17*10cm的化妝包是外出旅遊時的最佳小幫手，女生朋友們外出時常常需要帶許多化妝品或貼身用品，這樣一個包包可以方便收納各種小物，讓行李不凌亂好整理。男生使用也可以用來裝內褲襪子等貼身衣物，衛生又便利。

📍吉祥物鑰匙圈 マスコット付キーリング

兩款造型的鑰匙圈以合成皮製成，一個是俏皮嘟嘴的哆啦A夢與小小的任意門，另一個是在享受美味銅鑼燒的哆啦A夢，兩個造型都充滿特色，推薦都可以入手收藏～

📍透明收納袋 マルチケース

兩種尺寸的透明收納袋，一款為淡紫色印有帶著竹蜻蜓來拯救你的哆啦A夢，另一款白色透明款，印有五個動作對稱、表情不同的哆啦A夢，袋子附有掛鉤可隨身攜帶勾在包包上，方便裝耳機線、衛生紙、零錢、悠遊卡等零碎的小物！

還有其他商品可以到官網看看👉https://www.390yen.jp/news_article.php?id=163

喜歡的朋友們快加入購物車，把可愛的哆啦a夢帶回家吧～

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