史上最奢華！日本AirX推期間限定「搭飛機+賞櫻」新玩法
【旅奇傳媒/日本部報導】日本正值賞櫻期，各地櫻花大爆炸，賞櫻就是要趁現在。東京一家航空觀光業者AirX推出搭小型飛機或直升機從空中欣賞奈良縣吉野郡櫻花名所的「搭飛機賞櫻」新方案。飛行在奈良古都的上空，不僅可以將高田千本櫻、南法華寺、大名鼎鼎的吉野櫻和其他賞櫻名所全都一覽無遺，身為古代平城京的棋盤狀超整齊市街規劃也盡入眼簾。這個搭機方案採期間限定，從4月1日至4月17日，共有以下兩種路線：
■飛行路線
① 50分鐘：吉野櫻鑑賞路線（高田千本櫻→南法華寺→吉野櫻)
小型飛機1架 12萬8千日圓(含稅)
直升機1架 18萬9千日圓(含稅)
② 80分鐘：吉野櫻・奈良滿喫路線（以上路線＋長谷寺→平城京→郡山城跡→三室山→朝護孫子寺）
小型飛機1架 19萬8千日圓(含稅)
直升機 1架 32萬日圓(含稅)
■搭機地點
八尾機場(大阪府八尾市空港２丁目１２)
■飛行公司
第一航空株式會社、匠航空株式会社
■預約及行程說明請看以下日文網頁
https://skyview.airos.jp/yoshino/day
更多日本旅行資訊請看：www.lovejapantrip.tw
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